守候多年終圓夢！臺東縣府公告「縣有耕地放領」 助農民取得土地所有權

【記者 朱達志／台東 報導】在縣有耕地承租戶殷切期盼下，臺東縣政府終於捎來好消息，自中央宣布重啟「公地放領」政策後，縣府團隊便展現勢在必行的決心，全速展開各項前置作業，在短時間內高效完成送審，並積極推動順利通過內政部審議、縣議會議決及行政院核定等繁瑣程序，縣府於4日獲行政院正式核定處分後，於今（5日）正式辦理縣有耕地放領公告作業，展現守護農民權利的決心，也為縣有地承租農民注入一份最安心的力量。

縣長饒慶鈴表示，農業是地方永續發展的根基，守護農民權益更是縣府責無旁貸的使命。公地放領是政府保障人民財產、落實憲法扶植自耕農政策的重要里程碑，更是為了回應許多農民一輩子「耕者有其田」的期盼。在中央與地方通力合作下，順利突破多年瓶頸，完成縣有耕地放領的初期任務，這不僅是法規的落實，更是縣府對基層農民最實質的支持。

縣府地政處進一步說明，今日起依法辦理放領公告，並主動通知符合資格的承租人提出申請。待完成現地調查及繳價程序後，農民只要繳清地價，即可取得土地所有權。此舉不僅讓農民能毫無後顧之憂地安心耕作，更為臺東農業的永續發展奠定最穩固的產權基礎。（照片記者朱達志翻攝）