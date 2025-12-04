守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相

浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料竟出現與亡母相同症狀。（示意圖；翻攝自pexels）

浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。

守喪睡亡母床竟生病？ 症狀相同只是巧合？

根據陸媒報導，浙江當地部分山村仍留有長輩過世後，由子女輪流在亡者床上睡滿「五七」（逝世後第35天）的傳統，象徵讓逝者看到孩子便能安心離去。

該男子的母親生前身體硬朗，長期務農，但在中秋後兩日突然出現頻繁腹瀉與乏力，病情急轉直下後身亡。

廣告 廣告

男子依習俗睡在母親床上，不料10天後陸續出現全身無力、腹瀉與嘔吐，起初以為是操勞過度，未料症狀加劇。就醫後檢查發現肌酸激酶（CK）偏高，隨後轉至浙江大學醫學院附屬第一醫院。醫院檢查顯示其血小板僅 26×10⁹／L，遠低於正常值，多項指標異常。經多科會診、骨髓穿刺等檢查後，確診為「新型布尼亞病毒」，也就是俗稱的「發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）」。

男子為何在「壓鬼床」後中招？ 新型布尼亞病毒如何感染？

醫師研判，男子的母親生前下田時，可能遭蜱蟲叮咬而感染病毒；而男子之後接觸到被分泌物污染的環境，導致病毒可能經皮膚傷口或黏膜進入體內，因此染病。新型布尼亞病毒主要經帶毒蜱蟲叮咬傳播，亦可能透過接觸患者分泌物或污染環境感染，嚴重者恐引發多器官衰竭。

新型布尼亞病毒目前有藥物可治療嗎？

目前該病毒尚無特效藥，醫療團隊透過補液、退燒、免疫調節與抗炎等支持性治療，男子病情已經獲得控制。

專家提醒，務農者與戶外工作者應提高警覺，若出現發燒、乏力、腹瀉等症狀應及早就醫。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

更多鏡週刊報導

宜蘭工地挖出「古沉船」？初判結果曝光 5日再邀學者現勘

「那對夫妻」女兒班上爆成人話題！Kim長文還原經過 演變成霸凌、性騷...妮妮疑遭同學逼問

黃國昌突曬柯文哲合照喊「I’m ready.」 網狠酸：準備好手牽手一起進土城？