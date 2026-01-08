守夜人推出全新EP 跨海邀4地音樂人合作

記者周毓洵／臺北報導

守夜人Night Keepers全新EP《宇宙跟我說好了：Asia Tour 四城共創》已於各大數位音樂平台正式發行，作品源自他們去年首度亞洲巡迴演出。樂團走訪香港、東京、馬來西亞與新加坡4座城市，以「共創、共同改編」為核心概念，邀請當地音樂人攜手合作，重新詮釋《我以為宇宙跟我說好了》專輯中的歌曲，為熟悉旋律注入不同文化與語言的全新樣貌。

團長WiFi旭章透露，這張EP從構想到完成其實並不輕鬆，過程中不只要跨國、跨語言協作，還得同時兼顧巡演與製作壓力，一度讓他動念想中斷計畫。「有幾次真的錄到很挫折，會懷疑是不是不該發起這個企劃。」但在團員與工作夥伴的陪伴下，大家還是咬牙完成，回頭看只覺得：「還好沒有放棄，這些歌真的很值得。」

這趟亞洲巡迴從去年8月香港站揭開序幕，守夜人Night Keepers與香港唱作歌手Manson張進翹合作，將「需要被需要」改編為粵語單曲「擁抱着你我 Holding You, Holding Me」；10月馬來西亞站則邀請Jasmine張靜汶，共同推出馬來語版本「訂單在哪裡Mana Doaku」，用不同語言唱出等待與信念的心情。

11月新加坡站，守夜人Night Keepers與樂團Goose我鳥合作，將「讓我難過的是快樂」改編為後搖滾版本「Happiness hurts」，用更厚實的聲響描繪情緒拉扯與陪伴帶來的力量。EP中也特別收錄一首全新未曝光合作，邀請日本創作歌手XinU共同改編「漂浮到」，推出日語版本「最果てへTill the End」。旭章分享，這次與XinU的合作意外順暢，「從選曲到演唱都很快抓到彼此的想法，整個過程像心電感應一樣。」

多語言錄音也成為這次計畫中最具挑戰、卻也最有趣的部分。旭章笑著表示，雖然自己會說廣東話，但對另一位主唱稚翎來說仍是大考驗，「有時她自認唱對，但因語音差異變成完全不同的意思，例如『擁抱著你我』就曾被唱成近似『擁泡』，現場大家直接笑翻。」至於馬來語與日文，旭章形容像是在「交換語言」，困難卻留下不少珍貴花絮。

守夜人Night Keepers全新EP《宇宙跟我說好了：Asia Tour 四城共創》也特別收錄一首全新未曝光合作，邀請日本創作歌手XinU（右）共同改編「漂浮到」，推出日語版本「最果てへTill the End」。（放飛音樂提供）

新加坡站與樂團Goose我鳥合作，將「讓我難過的是快樂」重新編制為後搖滾版本「Happiness hurts」。（放飛音樂提供）

守夜人團員稚翎（左起）、其偉、旭章、佳穎）推出全新 EP《宇宙跟我說好了：Asia Tour 四城共創》，記錄首次亞洲巡迴的音樂共創旅程。（放飛音樂提供）