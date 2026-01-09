守夜人為新作品走訪四城市 壓力過大險中斷計畫

守夜人推出EP《宇宙跟我說好了：Asia Tour 四城共創》。（圖／放飛音樂提供）

守夜人推出EP《宇宙跟我說好了：Asia Tour 四城共創》，靈感來自2025年首次亞洲巡迴，他們走訪香港、東京、馬來西亞與新加坡四座城市，並以「共創與共同改編」為核心概念，邀請各地音樂人合作，並重新改編《我以為宇宙跟我說好了》專輯中的歌曲。團長旭章也透露，這張作品從構想到完成並不輕鬆，過程中曾因跨語言錄音與製作壓力一度動念想中斷計畫，錄音時也鬧出不少語言誤會與笑話，卻也讓這趟共創計畫多了許多真實又難忘的片段。

旭章透露多語言錄音其實是整趟計畫中最具挑戰性的部分，雖然他本身會說廣東話，但對主唱稚翎來說卻是一大考驗。旭章笑說：「有時另一位主唱稚翎自認唱對，但實際卻因語音差異變成完全不同的意思，例如廣東話歌詞『擁抱著你我』，就曾被唱成近似『擁泡』，過程鬧了不少類似的笑話。」至於馬來語與日文，旭章則形容錄音過程就像在「交換語言」，困難卻很有趣。尤其日文對他而言相對陌生，許多細微發音反覆練習仍抓不到感覺，為此還特地錄下練習影片作為花絮紀錄，他笑說：「現在其實不太敢回頭看那些影片。」

製作期間剛好同時碰上多個工作行程，加上跨語言錄音難度高，經常因為發音與細節問題反覆卡關，始終錄不到自己滿意的狀態，旭章說：「有幾次真的錄到很挫折，還想過是不是不該發起這個計畫。」旭章笑說，所幸在團員與工作夥伴的耐心陪伴與安撫下，才慢慢調整狀態撐到最後。當所有作品完成、成品正式出爐時，大家內心都非常感動，「回頭看會覺得，還好沒有放棄，這些歌真的很值得。」

