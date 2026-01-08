守夜人破天荒「四城共創合唱計畫」 團長旭章自曝一度想中斷

守夜人Night Keepers《宇宙跟我說好了：Asia Tour 四城共創》已於各大數位音樂平台發行。這張EP來自守夜人Night Keepers在2025年首次亞洲巡迴，他們走訪香港、東京、馬來西亞與新加坡四座城市，並以「共創與共同改編」為核心概念，邀請各地音樂人合作，並重新改編《我以為宇宙跟我說好了》專輯中的歌曲。

除了音樂合作本身，這趟亞洲巡迴也留下不少趣味花絮。旭章透露，多語言錄音其實是整趟計畫中最具挑戰性的部分，雖然他本身會說廣東話，但對主唱稚翎來說卻是一大考驗。旭章笑說：「有時另一位主唱稚翎自認唱對，但實際卻因語音差異變成完全不同的意思，例如廣東話歌詞『擁抱著你我』，就曾被唱成近似『擁泡』，過程鬧了不少類似的笑話。」

廣告 廣告

至於馬來語與日文，旭章則形容錄音過程就像在「交換語言」，困難卻很有趣。尤其日文對他而言相對陌生，許多細微發音反覆練習仍抓不到感覺，為此還特地錄下練習影片作為花絮紀錄，他笑說：「現在其實不太敢回頭看那些影片。」

談到這次亞洲巡迴，團員們也留下不少溫暖回憶。香港場演出後，歌迷特別準備印有團員照片的雞蛋仔送上祝福；而馬來西亞站則成為旭章近來少見能一夜好眠的時刻，他笑說：「像是回到家一樣，睡得安穩、吃得滿足。」守夜人 Night Keepers表示，這張EP不只記錄了巡迴中所有真實的相遇，也打開了重唱組合可能性，更希望聽眾能在歌曲裡，找到被理解與被接住的時刻。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導