「守夜人」跨海4語創作 發音卡關險中斷計畫

「守夜人」由稚翎（左起）、其偉、旭章、佳穎組成。放飛音樂提供



「守夜人」（Night Keepers）為新EP《宇宙跟我說好了：Asia Tour四城共創》走訪香港、東京、馬來西亞與新加坡，並以「共創與共同改編」為核心概念邀各地音樂人合作，團長WiFi旭章透露從構想到完成並不輕鬆，過程中曾因跨語言錄音與製作壓力一度動念想中斷計畫。

「宇宙跟我說好了 The Universe had promised me」亞洲巡迴去年8月從香港站先展開，「守夜人」先與香港唱作歌手Manson張進翹合作，將〈需要被需要〉改編為粵語單曲〈擁抱着你我 Holding You, Holding Me〉；10月馬來西亞站則邀Jasmine張靜汶推出馬來語版本〈訂單在哪裡 Mana Doaku〉；11月新加坡站與樂團Goose我鳥合作改以後搖滾編制重唱〈讓我難過的是快樂〉，並重新命名為〈Happiness hurts〉。EP也收錄1首全新未曝光合作，邀日本創作歌手XinU共同改編〈漂浮到〉，推出日語版〈最果てへ Till the End〉。

廣告 廣告

旭章分享，這次合作從選曲到演唱都十分順暢，「我們彼此很快的就抓到對方的想法，整個創作過程像心電感應一樣」。透露多語言錄音其實是整趟計畫中最具挑戰性的部分，雖然他會說廣東話，但對主唱稚翎來說卻是一大考驗，「有時另1位主唱稚翎自認唱對，但實際卻因語音差異變成完全不同的意思，例如廣東話歌詞『擁抱著你我』，就曾被唱成近似『擁泡』，過程鬧了不少類似的笑話」。

至於馬來語與日文，旭章形容錄音過程就像在「交換語言」，困難卻很有趣，尤其日文對他而言相對陌生，許多細微發音反覆練習仍抓不到感覺，為此還特地錄下練習影片作為花絮，「現在其實不太敢回頭看那些影片」。不過當所有作品出爐，大家內心都非常感動，「回頭看會覺得，還好沒有放棄，這些歌真的很值得」。

更多太報報導

王彩樺「小三來了」嗆李千娜 突自爆：我停經了

蕭煌奇新婚妻高清照曝光 被問「奉子成婚」回應了

蕭煌奇今天登記結婚！密戀1年多 幽默喊「沒有在開玩笑」