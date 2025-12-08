守復微光 災難之中人性光輝

光復鄉堰塞湖洪災，不少當地慈濟志工也成為受災戶。開修車廠的王愛喜，家門一度被車子卡住，在志工和家人協助下，免於門戶洞開的日子；另一位住光復鄉第一市場旁的黎瑞蓮，目睹親友差點被洪水沖走。儘管家園損失慘重，兩人仍無私投入照顧關懷行列，讓災後的光復鄉，依然閃耀著人性光芒。

慈濟志工 黎瑞蓮：「豪雨又來了 好大的雨，一直沖刷下來，那個沖來的水又越大，我看著我小嬸，抱在那個柱子上的時候，我真的。」

回想起光復洪災，今年70歲的受災鄉親黎瑞蓮講到哽咽。當時暫時整頓好自家，身兼慈濟志工的她，陪同家訪時，主動承擔了一項無私任務。

廣告 廣告

慈濟志工 黎瑞蓮：「去阿陶莫訪視的時候，重光師兄一直在打電話找便當，我就答應他說，我來煮便當給你們吃，我能走出去，最起碼 我的心境會比較開朗。」

提供自家作為慈濟志工修繕基地並備料作飯，事發至今兩個多月，儘管帶著病痛，仍堅持當個手心向下的人。

慈濟基金會慈發處專員 黃玉琪：「她自己其實身體也不舒服，膝蓋也疼痛 她一直忍耐，那我們只能說她 休息空檔，也讓醫生來照顧她一下，可她就是以工作為優先，所以我剛只能叮嚀她，下午人少一點的時候，記得照顧她的膝蓋。」

同樣受災的還有慈濟志工王愛喜，當時家門一度被車子卡住。

慈濟志工 王愛喜：「我們的鐵門就是被 ，大水來的時候，被那個車子 客人的車子，就把我們的鐵門撞壞了，志工也真的很好，很快就去把我們的鐵門修繕好，要不然我們大概有十幾天，都 晚上睡覺就是沒有關門。」

從事志工十多年，洪災後家人平安，不忘志業，投身關懷行列。

「認識啊，你們跟蔡家有認識，認識喔 怎麼認識的。」

慈濟志工 王愛喜：「我在這裡，大家都是鄉親了，所以我覺得應該要，應該要出來跟大家幫忙一下。」

自助也互助，以照顧鄉親為己任，無私奉獻的精神，期盼為家園重建帶來更多溫暖曙光。

更多 大愛新聞 報導：

愛在生命交會 書寫慈濟大藏經

青森7.6強震引發海嘯 岩手測得70公分

