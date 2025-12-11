守憲護民最後防線！律師：藍白不敢倒閣就證明 閣揆不副署違憲惡法具正當性

律師黃帝穎指出，行政院長不副署違憲惡法，是守憲護民的最後防線，藍白不敢倒閣就證明，閣揆不副署違憲惡法具正當性。（圖為行政院長卓榮泰） 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 行政院提《財政收支劃分法》覆議案，遭藍白立委以人數優勢否決，行政院長卓榮泰指不經正常議事程序、違反議事倫理的決議，沒有必須執行的壓力。傳出行政院將「不副署」或「不執行」並聲請釋憲。對此，律師黃帝穎今（11）日指出，閣揆不副署違憲惡法，是守憲護民的最後防線，藍白不敢倒閣就證明，閣揆不副署違憲惡法具正當性。

黃帝穎發文表示，民主法治國家，行政、立法、司法所有憲政機關都有守護民主憲政的義務，這不僅是大法官的權責，尤其台灣發生全球民主國家難以想像的「憲法法庭癱瘓」，行政院是憲政機關，就更應擔起守護民主憲政的憲法義務。

「國會制衡閣揆不副署有二個機制」，黃帝穎說明，首先，國會有權倒閣，若不敢倒閣，即證明閣揆「不副署」違憲惡法具憲法正當性。依「憲法增修條文」第3條第2項第3款，立院有權對行政院長提出不信任案，但立法院若不敢對閣揆提出不信任案，即代表行政院「守護民主憲政」的不副署具有高度憲法正當性。

其次，黃帝穎指出，立法院提憲法訴訟主張閣揆應副署，但藍白作法自斃，癱瘓憲法法庭反擋了自己的救濟途徑，憲法法庭有權審判閣揆不副署法律是否違憲，針對國會過半通過法律，卻因閣揆不副署無法生效，國會當然可以提憲法訴訟主張閣揆應副署，但藍白作法自斃，除非修法讓憲訴法回到常軌，否則國會已把自己憲法救濟途徑堵死。

他直言，藍白以「憲訴法」修惡及二度全面封殺大法官人事等手段癱瘓憲法法庭，目前已無大法官審查制衡「違憲惡法」，在全球民主國家中，台灣是唯一失去大法官守護民主憲政功能的國家，在憲法法庭癱瘓的憲政危難時刻，閣揆「不副署」違憲惡法已成守憲護民的最後防線，只要是違憲、傷害人民、國家的法案，閣揆不副署，法律不生效，傷害就不發生。

「藍白不敢倒閣，就證明閣揆不副署違憲惡法具正當性」，黃帝穎分析，藍白若不滿閣揆不副署，目前只剩下「倒閣」選項，藍白若不敢倒閣，即證明閣揆保護人民、保護國家、守護民主憲政的「不副署」，具有高度憲法正當性。

