守望相助中壢中隊慰勤 張善政：特優榮耀屬於每位隊員

市長張善政頒發慰問品。圖：市府提供

桃園市長張善政昨(12)日晚間前往中壢區，出席「桃園市民防總隊守望相助大隊中壢中隊114年慰勤活動」。張善政表示，目前桃園共有1萬2,367名守望相助隊員投入社區治安維護工作，讓桃園連續兩年於內政部社區治安評比中榮獲特優肯定，這份榮耀屬於每一位默默付出的隊員，也讓市府、議會與警政團隊在全國深感驕傲。

張善政指出，市府近年持續加大對守望相助隊的支持，相關經費3年內成長25%，明（115）年度預算更提升至1億4,166萬餘元，成長幅度遠高於市府總預算約4%的增幅，展現市府對基層治安工作的高度重視。為提升隊員執勤安全與整體形象，市府自去（113）年起委請青年設計師與美學顧問共同規劃全新守望相助隊制服，包含外套、背心、襯衫及褲子，下週起將陸續發放至各中隊，明年也將推出專屬鞋款，提醒隊員於冬季巡守時務必注意保暖與自身安全。

桃園市民防總隊守望相助大隊中壢中隊114年慰勤活動大合影。圖：市府提供

桃園市守望相助大隊大隊長蕭毓中表示，感謝市府支持守望相助隊制服全面升級，新款外套在保暖性與安全性上皆較過往大幅提升，三件式穿法也更貼近實際巡守需求。他也提醒隊員執勤時務必維持守望相助隊良好形象，遇有可疑人車應即時通報派出所或分局，由專業警力處理，避免自行冒險介入，同時在寒冬巡守期間留意身體狀況，確保執勤安全。

