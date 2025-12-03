守望相助大隊桃園中隊維護社區治安 張善政：持續強化經費支持

桃園市長張善政出席「桃園市民防總隊守望相助大隊桃園中隊慰勤活動」。圖：市府提供

桃園市長張善政昨(2)日晚間前往桃園區，出席「桃園市民防總隊守望相助大隊桃園中隊慰勤活動」。張善政表示，桃園已連續兩年在「內政部推動社區治安工作評鑑」中獲得特優等，成果來自全市守望相助隊的共同努力。目前桃園共編組1萬2367名隊員，是桃園最堅實的協勤民力組織。市府將持續提供必要資源，若有涉及中央的部分，也會請在地民代協助向相關部會反映，讓隊員在執勤時更無後顧之憂。

張善政指出，市府持續調整並強化守望相助隊的各項經費支持，提供隊員們更充足的資源與後盾。他也提到，新制服自兩年前開始規劃，夏季制服已發放完畢，冬季制服也將於今(114)年底陸續發放給所有隊員。張善政並提醒近期天氣逐漸轉涼，隊員巡守時務必注意保暖並留意出勤安全，盼大家在守護社區時，也能保障自身健康與安全。

副議長李曉鐘表示，守望相助隊是桃園協勤系統中人數最多、組成最多元的重要力量，感謝張善政與警察局長廖恆裕對守望相助工作的重視，未來市議會也將持續支持守望相助隊相關預算，讓所有隊員都能獲得更完善的支持。

