守法防弊再升級 嘉縣財局推動廉政倫理課程

為使同仁瞭解圖利與便民之法律界線及公務員廉政倫理規範之意義內涵，建立優質公務環境並維護機關形象，嘉義縣財政稅務局日前於該局二樓會議室，舉辦「圖利與便民暨公務員廉政倫理規範」講習活，並聘請臺灣嘉義地方檢察署檢察官擔任講座，期透過本次講習，建立及強化同仁之法令職能，於執行職務時，能清楚辨別違法之界線而廉潔自持、勇於任事，為民服務。

講習課程中，講座分析了各種常見之圖利案例類型，如採購、稅務等類，藉由相關案例提醒大家避免發生圖利他人之情事，另以深入淺方式逐一講授公務員廉政倫理規範之條文內涵及精神，強化法治意識，營造廉能組織文化。