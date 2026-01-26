守護下游安全 馬太鞍溪堰塞湖降挖成功

去年馬太鞍溪堰塞湖溢流後，林業保育署花蓮分署緊急委託專業團隊進場降挖，克服道路崩塌、物資難以運補等挑戰，歷經近一個月施工，成功把堰塞湖蓄水量，從將近27.9萬立方公尺，大幅降到2萬多立方公尺，曾經是一整片碧綠湖水，如今幾乎見底。施工團隊14人，今天 由空勤總隊平安下山，歷經冒險見到許久未見的家人，現場感動不已。

驚險越過溪底，往上游持續作業，這裡是海拔高度超過1千公尺，馬太鞍溪堰塞湖的所在地，不過已經與先前的狀態大不相同。「這是那個光復，這個是馬太鞍溪，這個是萬里溪，那它是在馬太鞍溪上游的這個缺口，剛好是這個大崩塌，這個山頭崩下來造成的堰塞湖。」

原來碧綠色的湖水，現在已幾乎見底，施工團隊在這裡堅持了一個月，從去年12月28日，挺進壩區降挖河道，終於成功將馬太鞍溪堰塞湖蓄水量由原來的 27.9 萬立方公尺，降到僅剩2.6萬立方公尺。林業保育署花蓮分署分署長 黃群策：「原有的馬太鞍溪堰塞湖，它的湖體降到只剩下，2點多萬立方公尺的水，其實已經幾乎見底 而且讓河道，如果以看到今天我們的空拍，可以看到其實已經，看到它已經恢復原來的河道。」

興奮奔向許久未見的家人，終於完成任務平安歸來。畢竟這段時間以來，這14名施工人員，歷經道路中斷、糧食耗盡、低溫天氣不穩定，還要面臨山體有可能隨時崩塌的風險，期間連怪手等重機具，就有四台直接遭土石埋沒。施工廠商 黃國寶：「通過那個大壩落差3百公尺的，那些泥流區 還有土石崩塌區，這個階段是最難克服的，再來就是水流 上面有時候，它會形成一個小的堰塞湖下來，水流都沒辦法控制，所以在行運當中，常常碰到它一波一波的洪流下來，所以重機械當然也有受損，人員也輕微的受損，但是都很平安。」

未來幾個月，在汛期來臨之前，林保署還要持續就現有的沖蝕溝，加強承受沖刷能力，而長遠的解決之道，則已交由專業學術單位，做進一步的調查研究。

