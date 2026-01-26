守護下游安全 馬太鞍溪堰塞湖降挖成功
去年馬太鞍溪堰塞湖溢流後，林業保育署花蓮分署緊急委託專業團隊進場降挖，克服道路崩塌、物資難以運補等挑戰，歷經近一個月施工，成功把堰塞湖蓄水量，從將近27.9萬立方公尺，大幅降到2萬多立方公尺，曾經是一整片碧綠湖水，如今幾乎見底。施工團隊14人，今天 由空勤總隊平安下山，歷經冒險見到許久未見的家人，現場感動不已。
驚險越過溪底，往上游持續作業，這裡是海拔高度超過1千公尺，馬太鞍溪堰塞湖的所在地，不過已經與先前的狀態大不相同。「這是那個光復，這個是馬太鞍溪，這個是萬里溪，那它是在馬太鞍溪上游的這個缺口，剛好是這個大崩塌，這個山頭崩下來造成的堰塞湖。」
原來碧綠色的湖水，現在已幾乎見底，施工團隊在這裡堅持了一個月，從去年12月28日，挺進壩區降挖河道，終於成功將馬太鞍溪堰塞湖蓄水量由原來的 27.9 萬立方公尺，降到僅剩2.6萬立方公尺。林業保育署花蓮分署分署長 黃群策：「原有的馬太鞍溪堰塞湖，它的湖體降到只剩下，2點多萬立方公尺的水，其實已經幾乎見底 而且讓河道，如果以看到今天我們的空拍，可以看到其實已經，看到它已經恢復原來的河道。」
興奮奔向許久未見的家人，終於完成任務平安歸來。畢竟這段時間以來，這14名施工人員，歷經道路中斷、糧食耗盡、低溫天氣不穩定，還要面臨山體有可能隨時崩塌的風險，期間連怪手等重機具，就有四台直接遭土石埋沒。施工廠商 黃國寶：「通過那個大壩落差3百公尺的，那些泥流區 還有土石崩塌區，這個階段是最難克服的，再來就是水流 上面有時候，它會形成一個小的堰塞湖下來，水流都沒辦法控制，所以在行運當中，常常碰到它一波一波的洪流下來，所以重機械當然也有受損，人員也輕微的受損，但是都很平安。」
未來幾個月，在汛期來臨之前，林保署還要持續就現有的沖蝕溝，加強承受沖刷能力，而長遠的解決之道，則已交由專業學術單位，做進一步的調查研究。
更多 大愛新聞 報導：
後山三鄉聚一堂 歲末寒冬圍爐宴
高雄第4場 賑災憶初衷 歲末祝福傳心燈
其他人也在看
獅山子扶貧專案 縫補命運的缺口
慈濟在獅子山共和國深耕10年，除了有災害時賑災，這幾年也展開幾項慈善計畫，其中一個是幫助當地弱勢婦女、學習縫紉。這裡的女性大多早婚、甚至童婚，教育程度不高，但不代表她們沒有夢想。當地慈善組織蘭頤基...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬太鞍堰塞湖水幾乎見底 壩體降挖階段性任務完成 (圖)
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢滿潰決災後，林業保育署為降低堰塞湖殘餘水體風險，經近1個月的艱險施工，蓄水量由27.9萬降至2.6萬立方公尺，幾乎見底，大幅降低潛在風險，圓滿達成階段性任務。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
民眾黨自推軍購條例「1.25兆砍到4千億」 國防部、行政院不滿回擊
民眾黨自提的黨版軍購條例引發執政黨反彈，先是民進黨立委直呼錯誤百出，狠酸民眾黨主席黃國昌「不是飛一趟美國就能變成國防部長」。連國防部、行政院都出面痛批， 國防部稱缺乏專業評估、嗆白營「以政治宣傳取代專台視新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2則留言
2026台北燈節2/25登場 20條遊程串連賞燈與城市探索多元玩法
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】迎接新年到來，深受國內外旅客期待的「2026台北燈節」將於2月25日至3月互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬太鞍溪堰塞湖降挖達目標！林保署：風險大幅降低 施工團隊搭機撤離
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導林業保育署花蓮分署今（26）日指出，歷經近1個月的艱險降挖施工，成功將馬太鞍溪堰塞湖蓄水量由27.9萬立方公尺降至2.6萬立...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台南市立醫院癌症篩檢中心「六癌齊發」 打造更完整的癌症防護網
台南市立醫院癌症篩檢中心邁入第15週年，癌症篩檢中心主任吳坤陵指出，曾透過持續提醒病人進行癌篩，成功協助揪出第一期大腸癌，經治療後已健康生活十餘年。今年院方更配合國家政策，新增胃癌篩檢，從五癌升級為「六癌齊發」，打造更完整的癌症防護網，呼籲符合資格民眾踴躍參與，及早為健康把關。根據衛福部國健署統計，112年全台約有13.8萬人罹癌、5.3萬人因癌症離世，顯示癌症防治迫在眉睫。吳坤陵表示，台南市立醫院癌症篩檢中心自民國99年成立以來，不僅提供院內篩檢服務，更主動深入社區與職場，守護市民與勞動族群健康。去年因國健署擴大免費癌症篩檢資格，院內篩檢量增加逾2,500人次，成效顯著。在各項篩檢成果中，大腸直腸癌與肺癌的防治成效尤為突出。台南市立醫院於民國109至111年間，連續三年榮獲全國區域醫院「大腸直腸癌最佳救援王」第一名，並於112年獲得SNQ國家品質標章，113年再以「腸癌早期篩檢奪得先機」榮獲TSA台灣永續行動獎，屢獲國家級肯定；肺癌篩檢總人數亦名列全市第二。為提升篩檢效率並降低民眾等待報告的不安，院方持續強化設備與流程，配置兩台高階512切電腦斷層掃描儀，加速排程與判讀，並由專業醫師台灣好新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
解除威脅！馬太鞍堰塞湖壩體降挖 成功見底
解除威脅！馬太鞍堰塞湖壩體降挖 成功見底EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
高爾夫》布朗連打八天比賽，差點創造十八歲驚奇
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導】年僅十八歲的Blades Brown（布雷德斯‧布朗）渡過旋風式的八天！上週三在光巡賽的The Bahamas Great Aba羅開Golf 頻道 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
「畫一隻雞」白安開唱！請到超大咖嘉賓驚喜現身 開心回到長大的地方
白安舉辦《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會台北場，於 Zepp New Taipei 熱鬧開唱，這也是她本次巡演的第 8 站。回到成長的城市演出，白安難掩興奮直呼：「很開心回到長大的地方，唱歌給你們聽！」台北場不僅吸引大批歌迷到場力挺，白安的家人也全員現身支持，包括媽媽在內的親友團坐鎮台下，讓她倍感溫暖。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
馬太鞍溪堰塞湖湖水幾見底 壩體降挖階段任務完成
（中央社記者李先鳳花蓮26日電）花蓮馬太鞍溪堰塞湖近1個月的艱險施工，蓄水量由27.9萬降至2.6萬立方公尺幾乎見底，大幅降低潛在風險；壩區下切河谷發生崩塌阻斷進出路線，14名施工人員今天由空勤直升機載送撤離，圓滿達成階段性任務。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬太鞍溪堰塞湖降挖河道清析可見 14名施工英雄平安撤離
影響下游安全甚鉅的馬太鞍溪上游堰塞湖，在林業署與施工團隊通力合作下，歷經將近一個月艱險施工，已經完成降挖導流工程。林業署今天（26日）宣布，堰塞湖蓄水量已由原本的27.9萬立方公尺大幅降低至2.6萬立中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬太鞍堰塞湖壩體降挖階段任務完成 14施工人員搭直升機撤離
農業部林保署花蓮分署今（26）日宣布，馬太鞍溪堰塞湖歷經近1個月壩體降挖工程後，湖水已幾乎放乾見底，完成階段性任務的14名施工人員由直升機載離現場。此外，陽明交大研究團隊昨（25）日也進入崩塌區展開建模等工作，預計於29日完成調查並步行下山。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
歷經道路中斷、糧食耗盡！花蓮馬太鞍溪堰塞湖降挖成功 施工人員搭直升機撤離
林業保育署花蓮分署表示，歷經近一個月的艱險施工，成功將馬太鞍溪堰塞湖蓄水量由 27.9 萬立方公尺降至 2.6 萬立方公尺，工作已達預期目標，大幅降低堰塞湖蓄水所帶來的潛在風險。14名施工人員於今(2...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
開會1個半小時！網嗆「霍諾德都爬完101」 一票人大讚
開會1個半小時！網嗆「霍諾德都爬完101」 一票人大讚EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
大樓水塔「紅線蟲」入侵！高雄婦飲毒水住加護病房搶命6天 管委會得賠37萬
高雄池姓婦人住家大樓3年前發生嚴重水質汙染事件，她因誤信大樓管委會公告「水塔洗好了可正常使用」而放心飲用自來水，不料卻嚴重上吐下洩，甚至爆發菌血症、急性腎盂腎炎及積膿，一度因昏迷病危住進加護病房，後來才知該大樓水塔遭紅線蟲及細菌污染。死裡逃生的池婦怒告管委會求償，高雄地院審理後判管委會須賠償36萬9277元。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
足球運彩分析》1/27 赫塔菲火力不足成關鍵 赫羅納近期狀態佳有望延續連勝
明天（27日）西甲聯賽，赫塔菲將作客赫羅納，赫塔菲近5場不勝，吞下4敗，狀態差勁。赫羅納找回狀態近期拿下3連勝，火力不足的赫塔菲，要如何在客場突破，讓小麥姐來幫你分析。Yahoo運動運彩通 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北海道世紀暴雪！遊客感冒怎麼辦？狄志為曝「中文線上問診」救命神招
強烈寒流25日襲擊日本，多地氣溫驟降，北海道更出現大雪，交通運輸一度大亂，不少旅客因天氣寒冷，身體狀況亮紅燈。對此，剛從日本旅遊回來的名嘴狄志為也在臉書發文，分享自己行程中突感染B型流感，並透過「中文線上問診平台」在日本就醫的經驗。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發表留言
馬堡病毒疫情釀9死後 世衛：衣索比亞宣布疫情結束
（中央社阿迪斯阿貝巴26日綜合外電報導）衣索比亞爆發馬堡病毒（Marburg virus）疫情造成9人喪生後，世界衛生組織（WHO）今天表示，衣索比亞正式宣布疫情結束。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
公股銀發年終！兆豐上看9個月 合庫估7個月
各行各業年終獎金陸續開獎！調薪幅度備受矚目。已上市的公股金控 和銀行，去年獲利豐厚，年增8.29%，所以今年年終很不錯，兆豐今年有望上看九個月、合庫銀行也有將近7個月水準。 #公股銀#兆豐#年終獎金#9個月東森新聞影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
孫生老媽又惹事! 偷店家名牌包 落網瞎扯:眼睛開刀看不見
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導網紅孫生的媽媽又惹事！26號下午1點，她到新北市淡水一間鍋燒意麵店用餐，趁店員不注意，偷偷潛入店家儲藏室，偷走老闆的名牌包以及2千元財物，當場被抓包，沒想到她卻和警方供稱，自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼，最後仍被警方依竊盜現行犯逮捕。民視 ・ 14 小時前 ・ 1則留言