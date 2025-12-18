守護不動產 新北組「地政×警政×社政」防詐金三角





為杜絕詐騙集團覬覦民眾房產，新北地政局、警察局與社會局今（18）日於三重區行政大樓舉辦「新北警政×地政×社會 守護家園不動產預警、關懷、阻詐記者會」，宣布三方推辦「新北市不動產防詐關懷提問合作執行計畫」，整合三局處資源，針對高風險不動產案件建立不動產預警關懷守護網，由地政端即時通報警政、社政介入，打造全國首創的「即時預警、共同關懷、資源介入」嚴密守護防線。

地政局長汪禮國表示，詐騙集團常以假投資利誘、假檢警威嚇或情感操控為手段，再以不同的詐騙劇本相互搭配，利用民眾處於判斷力脆弱、家庭支持不足、孤立無援之時，讓民眾掉入詐騙陷阱而不自覺，進而誘騙民眾辦理不動產抵押或移轉，甚至鎖定獨居長者為下手目標。

汪禮國指出，為落實不動產防詐、提升阻斷詐騙流程的效力，這次地政局與警察局、社會局強化即時資訊串接、結合跨專業人員同步關懷，針對「私人抵押權設定」或「獨居長者不動產異動」等高風險案件，第一線地所人員若發現疑似遭詐徵兆，立即啟動警政通報，再視個案情形請社會局介入，進行列管預防或是社福資源的支持，從源頭解決民眾的脆弱處境，避免成為詐團反覆下手目標，以更迅速、周全的方式保護其財產安全。

此外，為使有受騙之虞的民眾在接受地政、警政等單位的關懷後，能有充分時間了解自身受騙風險、理解私人不動產抵押權設定登記後的法律效力，為民眾爭取緩衝時間，地政局特別延長私人不動產抵押權設定登記案的處理期限，避免民眾因一時倉促做出難以挽回的決定。

汪禮國說，面對多變的不動產詐騙手法，新北市府團隊打造全國首創的不動產預警阻詐新模式，地政局也將持續深化跨域合作、精進通報機制，也提醒市民朋友，面對投資、借貸或涉及不動產相關異動務必提高警覺，牢記防詐三招「不輕信、速報警、即時通」，更可以申辦「地籍異動即時通」服務，第一時間掌握名下不動產異動情形，有效減少遭詐風險，打造更安心的生活環境。

