「守護不打烊」 盧市長感謝警民聯手打造安心年

「寒夜送暖意」，市長盧秀燕慰勞春節執勤員警與民力。(圖／記者澄石翻攝)

【警政時報 江雁武／台中報導】農曆春節將至，家家戶戶準備迎新過年之際，仍有一群人堅守崗位，為城市安全默默付出。臺中市長盧秀燕於2月3日晚間9時許，在完成中清路與進化北路取締酒駕勤務視查後，特別前往臺中市政府警察局第二分局立人派出所慰勞基層員警，向春節前夕仍24小時輪值執勤的警察同仁，以及長期協助治安維護的志工、義警與民防人員表達誠摯感謝。

盧市長抵達派出所後，逐一與執勤員警親切問候，關心同仁勤務狀況與身體健康，感謝大家在重要節日安全維護期間不分晝夜投入治安工作，守護市民生命財產安全。她表示，正因為有基層警力與民力夥伴的無私付出，城市才能在年節期間維持穩定與安心，讓市民快樂團圓、平安過年。

市長也特別提醒，春節期間勤務繁重，員警在執法之餘更要注意自身安全與健康，市府將持續做警察同仁最堅強的後盾，提供必要支持與資源，讓守護城市的力量得以延續。

年節將至暖心慰勞，盧市長夜訪中市警二分局立人派出所感謝警民攜手守護安心好年。(圖／記者澄石翻攝)

慰問現場氣氛溫馨熱絡，志工、義警與民防人員熱情迎接市長到訪，展現警民一心、攜手守護治安的凝聚力。盧市長並致贈年節慰問品，象徵對第一線人員的重視與肯定，也為寒夜中的派出所增添濃厚年節氛圍與暖意。

中市警二分局長鍾承志表示，春節是家人團聚的重要時刻，也是治安與交通需求高峰期，分局將持續落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，強化巡邏密度與見警率，並結合志工、義警及民防力量，共同推動防詐騙宣導、交通疏導及社區安全維護，全力打造安心過年的生活環境。

鍾承志強調，維護治安不僅是警方責任，更需要全民共同參與，透過警民合作與互信基礎，能有效預防犯罪、降低事故風險。中市警二分局也呼籲民眾，春節期間提高防詐與防竊警覺，外出留意門戶安全，如遇緊急狀況可立即撥打110求助，共同守護臺中成為安全宜居的幸福城市。

年節前夕盧秀燕夜訪立人所慰勞基層警力。(圖／記者澄石翻攝

在市府關懷與基層努力下，臺中市春節安全維護工作已全面啟動，從白天到黑夜、從街頭到社區，都有守護力量默默運作，讓年節不僅有團圓喜悅，更有安心保障。

