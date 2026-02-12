守護中市「馬」上平安！副市長慰問第三警分局基層警民力 發放馬年紅包傳遞溫情

▲ 副市長現場致贈春節慰問品，對長期堅守崗位、守護治安的第一線警察同仁及民間協勤民力夥伴，致上最深謝意。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】農曆春節將至，為慰勉基層同仁辛勞，臺中市政府副市長黃國榮代表市長盧秀燕，於昨（11）日晚間親率市府團隊，前往第三警分局展開「115年加強重要節日安全維護工作」慰問行程。副市長現場致贈春節慰問品及特別設計的「馬年開運小紅包」，對長期堅守崗位、守護治安的第一線警察同仁及民間協勤民力夥伴，致上最深謝意。

今年度安維工作以仍以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大核心主軸。副市長強調，春節期間是舉家團圓的時刻，當市民在室內歡慶節慶時，警察同仁與民力夥伴卻在寒風中守護街頭，這種「人團圓、警守護」的奉獻精神是臺中市能安穩過節的基石。

▲ 副市長黃國榮慰問第三警分局基層警民力，發放馬年紅包傳遞溫情。

此次慰問活動，除第三警分局內外勤主管全體與會，現場更有來自民間的關鍵支柱，包括義警、民防、義交、警察志工中隊重要幹部及警友辦事處首席副主任。副市長特別指出，今年適逢馬年，象徵「萬馬奔騰、龍馬精神」，感謝這些民力夥伴與警方緊密配合，讓臺中南區與東區的治安防護網更加堅實。

副市長黃國榮表示：「治安工作沒有假期，尤其春節期間更是考驗。今天看到第三警分局及各民力夥伴們精神抖擻，讓市府對今年的安維工作深具信心。祝大家在馬年都能平安順心、馬到成功！」

▲副市長感謝這些民力夥伴與警方緊密配合，讓治安防護網更加堅實。

第三警分局表示，春節期間將加強金融機構安全維護、重要路段交通疏導，並針對防詐騙、反毒等治安重點落實巡查。同時，也會透過巡邏與便民服務，讓民眾感受到「警察就在身邊」的安心感。另外，民眾若有舉家外出住居安全維護、提領大額現金護鈔或緊急協助需求，皆可撥打110或向就近分駐(派出)所申請。

當日的慰問活動在溫馨與士氣高昂的氛圍下圓滿結束。副市長並再次叮囑同仁在執勤時務必注意自身保暖與安全，並預祝所有警察同仁與民力夥伴新年快樂、萬事如意。（照片記者鄭瑞芳翻攝）