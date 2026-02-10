守護中正萬華！洪婉臻壓線登記初選 「菜市場女兒」拚連任懇託一事

洪婉臻今登記初選，力拚「一天當三天用」。（洪婉臻辦公室提供）

民進黨台北市（中正萬華）議員洪婉臻，今（10日）早赴台北市黨部壓線登記參選市議員，她強調自己是「菜市場女兒」，沒有派系或政二代光環，也正因體會基層生活的苦澀，才成為她在議會為民發聲的動力。

「踏入市黨部完成登記的那一刻，腦海中浮現的是三年前的自己」洪婉臻表示，當年她乘載著鄉親的期望盼能走進議會，心裡想著不能辜負支持者的期待，覺得不能讓大家失望。

洪婉臻談到從政初衷有感而發，或許很多人說政治路很辛苦，但對她而言，從政都不及仍在市場打拚的爸媽、以及基層努力拼搏的鄉親辛苦。

廣告 廣告

洪婉臻說，市場的人做生意承受著制度、生活上的不公，這也成為她在議會為民發聲的動力；她沒有派系奧援、政治二代光環，唯一的人生註記就是「菜市場女兒」，也為此感到驕傲。

「萬華與中正不僅是選區如此簡單。而是從小成長茁壯的家。」洪婉臻指出，這3年來，她戰戰兢兢一天當三天用，就為了報答3年前鄉親這份沉甸甸的信任，「若沒有鄉親的扶持，市場的女兒無法成為為鄰里家鄉捍衛權利、公益的議員」。

洪婉臻強調，現任沒有優先，選舉沒有穩上，選情持續緊繃。3月即將展開黨內初選，這是一場實力與意志的考驗，她懇請每一位鄉親，務必顧好她，讓這份最懂基層、最有溫度的聲音未來能持續陪伴著大家。

「如果您接到民調電話，請耐心的聽完，且不管對方問幾次，都請堅定回答『唯一支持洪婉臻』」洪婉臻提醒支持者，並說大家支持是她能繼續為這片土地奮鬥的唯一理由。拜託再拜託。

更多鏡週刊報導

高金素梅辦公室「搜索7小時」結束 帶走7大箱資料、2手提箱1桌機

不僅涉詐助理費！高金素梅曾募中國快篩 檢調查「中國有無介入」

人夫小三狂聊色「超愛巨獸博士」！正宮赴美抓包鹹濕對話 2人下場慘了