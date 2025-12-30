守護乘車安全 新北跨局公車緊急應變演練逼真

《圖說》模擬演練不明人士於車外叫囂干擾行車安全，隨後遭員警制伏。〈交通局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】為提升社會大眾對大眾運輸乘車安全的信任，新北市今〈30〉日舉辦「行車安全與緊急應變教育訓練」，透過高度擬真的情境演練，強化駕駛長緊急應變能力及快速反應，全面提升民眾乘車的安全感與安心度，同時，加強橫向聯繫與合作默契，過程逼真。

交通局長鍾鳴時指出，日前1219台北捷運連續攻擊事件引起社會高度關注，加上跨年活動即將到來，人潮與運輸需求明顯增加，新北市更須提前做好萬全準備。除要求公車業者定期辦理防災與安全演練外，也透過此次緊急應變教育訓練，讓駕駛長熟悉各類突發狀況的標準作業流程，確保在關鍵時刻能迅速、正確應對，持續打造讓市民「搭得安心、行得放心」的大眾運輸環境。

《圖說》公車緊急應變演練逼真上場。〈交通局提供〉

交通局運輸管理科長林詩欽表示，新北市「行車安全與緊急應變教育訓練」由交通局、警察局、消防局及臺北客運共同舉辦，內容以實務情境為核心，模擬可能發生於營運現場的緊急狀況，包括行車事故處置、電動公車疑似起火應變、不明人士於車外叫囂干擾行車安全，以及車內乘客出現潛在危險行為等。

《圖說》新北市交通局、警察局、消防局及臺北客運今日共同舉辦「行車安全與緊急應變教育訓練」。〈交通局提供〉

演練由土城警分局、霹靂小組及清水消防分隊等警、消單位到場支援，實際投入人力與裝備參與演練，各公車業者亦派員到場觀摩交流，強化橫向聯繫與合作默契。

演練過程中，駕駛長依序完成停車通報、疏散乘客、初步應變及配合後續處置等流程，警消人員亦於第一時間趕至現場，展現第一線人員臨危不亂的專業素養 。

《圖說》遇隨機襲擊事件時，應「狀況通報」、「穩定情緒」、「配合行動」、「緊急救援」四大應變原則。〈交通局提供〉

演練結束後並由土城警分局長陳建龍講解民眾若在公共場所遇隨機襲擊事件時，應「狀況通報」、「穩定情緒」、「配合行動」、「緊急救援」四大應變原則，並期透過這次的演練讓大眾提高警覺意識，更周全保障旅運安全和行車秩序。