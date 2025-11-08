守護交通安全公益行 嘉義西區後備軍人輔導幹部擦亮45里反光鏡
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義後備指揮部西區輔導中心每年舉辦多場公益活動，今天上午號召二十幾名幹部，巡查嘉義市西區45個里的反光鏡並擦拭乾淨，藉此幫助里民行車交通有清晰視野，更安全。
嘉義後備指揮部西區輔導中心主任蕭吉森表示，今年共舉辦兩場捐血活動，今天是第三場公益活動，考量反光鏡是用路人所仰賴、維護交通安全的工具，但一般需等民眾通報，公部門才會進行後續維修、清潔，有些反光鏡因此髒污許久且凹陷，於是號召幹部捲袖巡查、清潔45里反光鏡，如發現有破損，立即通報相關單位修復。
湖邊里李高滿足里長表示，平常社區志工也會協助維護清潔里內反光鏡，如今嘉義後備指揮部輔導中心幹部加入巡查、維護行列，讓用路人行車交通更安心。
後備軍人輔導組織自民國54年成立迄今逾51個年頭，成員都是地方熱愛國家的能人志士，具有「在地化」、「廣佈村里、深入基層」的特性；今藉由我們國防志工在鄉是良民、在營是良兵發揮青溪忠義的精神為地方做些貢獻。
圖說：熱心公益的嘉義後備指揮部西區輔導中心每年舉辦多場公益活動，今天上午號召二十幾名幹部，巡查嘉義市西區45里的反光鏡並擦拭乾淨，藉此幫助里民行車交通有清晰視野，更安全。（記者吳瑞興翻攝）
