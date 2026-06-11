守護人民保姆安全 萬事達建設警察節前夕贈中山分局800個警用肩燈

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萬達建設於警察節前夕捐贈中山分局800個警用肩燈。（圖／翻攝畫面）

為了感念警察同仁維護社會治安的辛勞，並強化基層員警夜間執勤時安全，萬事達建設股份有限公司特別於警察節前夕6月10日慷慨捐贈臺北市政府警察局中山分局「應勤肩燈」共計800個。

中山分局轄區繁華、交通流量大，員警時常需在夜間或視線不佳的環境下執行巡邏、路檢及交通事故處理等任務。此次捐贈的800個應勤肩燈，將提供給分局同仁配戴於制服肩部，透過高辨識度的閃爍燈光，能有效提升員警在黑暗中的可見度，確保夜間執勤安全。

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中山分局對萬事達建設善行義舉由衷表達感謝，分局表示，這批警用肩燈如同為員警多加了一層安全防護，不僅是實質上的裝備提升，更是對警察工作的肯定與支持。有了這批先進的應勤裝備，將使同仁在夜間守護市民安全時，自身防護更加完善。

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