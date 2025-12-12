守護他人二十多年 這一次換我們守護她

胡小姐丈夫對胡小姐傾訴愛意及獻花。(圖：院方提供)

▲胡小姐丈夫對胡小姐傾訴愛意及獻花。(圖：院方提供)

在臺中榮總埔里分院安寧病房裡，最近悄悄上演了一場溫暖又令人動容的重聚。主角是一位在該院服務超過二十年的資深護理人員。她曾陪伴過無數病人，也在許多繁忙的日夜中與同事們肩並肩地守護著這座醫院，對大家而言，她是溫柔、堅定、可靠的存在。

八年前，疾病突然闖入她的人生，迫使她從照顧者的角色走向漫長的抗癌之路。即使面對反覆的治療，她仍然保持著樂觀，總對身邊的人說：「沒關係，我還可以。」而當病情再度變化，需要入住安寧病房進行症狀控制時，她心裡難免有些不捨，這裡承載著她的青春、汗水與回憶，如今換她以病人的身分回到熟悉的地方，那份複雜的心情，所有同事都明白。

消息傳出後，曾與她一起值班的同事們紛紛回到她身旁，有人帶來舊照片，有人分享夜班的趣事，也有人只是握著她的手陪伴著。其中，最讓人動容的，是她的前主管也特地到場祝福她，那位在她還是新人時就像母親般呵護的主管。當年，面對困難個案、艱難的護理技術時，總是這位主管親自帶著她們一步步完成，耐心指導、鼓勵、照顧，是許多人心中永遠的「護理領路人」。主管此刻再次站在她床邊，語氣溫柔如昔，更像是走過歲月後的一場深情重逢。

家人與多年好友也輪流陪伴，用最實在的方式支持著她。身為醫療人，大家心裡都清楚她正在努力走過一條不容易的路，但彼此默契十足，不談沉重，只用笑聲與陪伴告訴她：「妳不是一個人，我們一直都在。」

安寧病房團隊更協助安排了一場小型、深具意義的聚會。當天「安寧病人公益拍攝計畫」發起人柯君燕攝影師特從彰化到場，以溫柔的視角記錄這段珍貴時刻；魚池「一個圓早午餐」負責人黃榆琁也貼心提供餐點，讓聚會充滿了家的味道。

那一日下午，病房裡瀰漫著熟悉的笑聲與深深的情意。她笑著、眼眶濕潤、又笑著，而所有愛她的人都以行動訴說「妳守護了我們二十多年，這一次，換我們守護妳。」這不是一場華麗的活動，但卻是一段最真摯、最深刻的陪伴，在生命旅途中，真正的力量往往來自這些不求回報的相聚。