守護信仰的一針一線 「萬年香火——北港千歲團香火阿嬤」特展登場

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透過「萬年香火——北港千歲團香火阿嬤」展覽，呈現千歲團阿嬤們長年投入手工香火袋製作的動人過程，將媽祖的慈悲祝福，透過北港香火袋傳遞給民眾。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】北港朝天宮香火鼎盛的背後，有一群守護信仰的「千歲團」阿嬤。為了記錄這份彌足珍貴的民俗工藝，北港工藝坊即日起至6月28日，舉辦「萬年香火——北港千歲團香火阿嬤」特展。千歲團香火工作坊，由一群志工阿嬤從六十幾歲做到九十幾歲，不僅傳承了繁瑣的十九道縫製工序，更以年產百萬個香火袋的驚人毅力，將媽祖的慈悲與庇佑，透過紅紗布與八卦符，傳遞給每一位香客。

透過「萬年香火——北港千歲團香火阿嬤」展覽，呈現千歲團阿嬤們長年投入手工香火袋製作的動人過程，將媽祖的慈悲祝福，透過北港香火袋傳遞給民眾。（圖／記者洪佳伶攝）

北港工藝坊館長蔡享潤表示，舉辦此次展覽是希望能透過藝文形式，讓更多人認識北港獨特的文化底蘊。北港香火袋有別於坊間的塑膠製品，是由阿嬤們堅持以傳統紅紗布、親手置入爐丹與八卦符製成，這份手作的溫度極為難得。此次展覽特別結合雲林科技大學師生的田野採訪，完整記錄阿嬤們日常奉獻的身影，讓遊客能深刻感受到這項傳統技藝背後的靈魂與熱忱。

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「萬年香火——北港千歲團香火阿嬤」展覽自即日起展出至6月28日，北港工藝坊館長蔡享潤介紹。（圖／記者洪佳伶攝）

館長蔡享潤指出，北港朝天宮的平安符籙是以紅色符紙搭配草書書寫為特色，筆畫融入靈龜、朱雀與金雞意象，並摺疊成獨特的「六邊形八卦」。其張貼方向更富含寓意：正貼祈求鎮宅平安；倒貼象徵「金雞獨立」，求功名顯達；橫貼則寓意「靈龜入海」，祈求長壽與財源廣進，展現深厚的信仰智慧與美學。

「萬年香火——北港千歲團香火阿嬤」展覽，介紹平安符籙的特色及象徵。（圖／記者洪佳伶攝）

本次展覽除了靜態展示香火袋的製作過程，更特別規劃了互動體驗區。參觀者不僅能了解香火袋如何一針一線縫製而成，還能親手摺製內部的八卦符，透過動手實作，體驗這份結合信仰與祈福的文化細節。透過展覽的梳理，展現了北港工藝坊如何將傳統工藝結合在地信仰，成為遊客來到北港拜拜時，不可錯過的深度文化巡禮。

「萬年香火——北港千歲團香火阿嬤」展覽，除了靜態展示香火袋的製作過程，更特別規劃了互動體驗區。（圖／記者洪佳伶攝）

「萬年香火——北港千歲團香火阿嬤」展覽自即日起展出至6月28日，地點位於雲林縣北港鎮共和街2號的北港工藝坊，開放時間為每週三至週日的上午10點至下午4點。館長與展覽團隊誠摯邀請民眾，在造訪北港朝天宮拜拜之餘，也能來到工藝坊看展，並有機會前往香火舖，親自向這群可愛的「千歲阿嬤」聊聊天、給予溫暖的鼓勵與支持。

「萬年香火——北港千歲團香火阿嬤」展覽，自即日起展出至6月28日。（圖／記者洪佳伶攝）

「萬年香火——北港千歲團香火阿嬤」展覽，自即日起展出至6月28日。（圖／記者洪佳伶攝）

由一群志工阿嬤於千歲團香火工作坊，以繁瑣的19道縫製工序製作北港香火袋。（圖／記者洪佳伶攝）

透過「萬年香火——北港千歲團香火阿嬤」展覽，呈現千歲團阿嬤們長年投入手工香火袋製作的動人過程，將媽祖的慈悲祝福，透過北港香火袋傳遞給民眾。高齡90多歲的蘇素阿嬤。（圖／記者洪佳伶攝）

透過「萬年香火——北港千歲團香火阿嬤」展覽，呈現千歲團阿嬤們長年投入手工香火袋製作的動人過程，將媽祖的慈悲祝福，透過北港香火袋傳遞給民眾。（圖／記者洪佳伶攝）

透過「萬年香火——北港千歲團香火阿嬤」展覽，呈現千歲團阿嬤們長年投入手工香火袋製作的動人過程，將媽祖的慈悲祝福，透過北港香火袋傳遞給民眾。（圖／記者洪佳伶攝）

透過「萬年香火——北港千歲團香火阿嬤」展覽，呈現千歲團阿嬤們長年投入手工香火袋製作的動人過程，將媽祖的慈悲祝福，透過北港香火袋傳遞給民眾。（圖／記者洪佳伶攝）

透過「萬年香火——北港千歲團香火阿嬤」展覽，呈現千歲團阿嬤們長年投入手工香火袋製作的動人過程，將媽祖的慈悲祝福，透過北港香火袋傳遞給民眾。（圖／記者洪佳伶攝）

千歲團阿嬤們長年投入手工香火袋製作，將媽祖的慈悲祝福，透過北港香火袋傳遞給民眾。（圖／記者洪佳伶攝）