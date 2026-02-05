守護候鳥也守護安全！台東水域活動集中至活水湖維護國家級濕地生態

【記者 朱達志／台東 報導】近日有多位鳥友通報，於卑南溪口右岸之河口生態觀測池水域，發現稀有過境水鳥「冠鷿鷈」停棲活動，臺東縣政府表示，經掌握相關資訊後，將依循國家級濕地「生態保育優先」之管理原則，啟動柔性勸導與分流管理措施，同時也呼籲民眾暫時避免於河口生態觀測池下水從事SUP、滑水等水域活動，以降低對珍稀候鳥之干擾，同時確保民眾自身安全。

臺東縣政府指出，冠鷿鷈在臺灣屬稀有冬候鳥，停留時間短暫，對棲地環境與人為干擾極為敏感，鳥友發現之停棲位置，位於鄰近臺東大堤觀景臺之南側湖區，屬於卑南溪口國家級濕地範圍，該區不僅是候鳥重要的覓食與休憩棲地，也具有高度生態與保育價值，亟需社會大眾共同守護。

縣府進一步說明，近期河口生態觀測池水域偶有民眾進行SUP、滑水等水上活動，雖屬正當休閒行為，但相關水上活動所產生的動態、聲響及接近距離，可能影響冠鷿鷈正常停棲與覓食，甚至導致提前飛離，不利於候鳥保育。同時，該水域以生態觀察與保育為主要功能，環境條件亦未必適合從事各類水上運動，基於人身安全與生態保育雙重考量，縣府籲請民眾於候鳥停留期間配合暫時避開河口生態觀測池水域。

縣府強調，推動保育並非限制民眾親近自然，而是希望在適當的時間與空間中取得平衡，為兼顧民眾從事水域活動的需求，建議可前往設施完善、環境相對安全之活水湖進行SUP等水上活動，在安全無虞的前提下享受戶外休閒，同時也為候鳥保留一處安靜、不受干擾的棲息空間。

後續也將視冠鷿鷈停留狀況，加強現場宣導說明，並與在地鳥友及相關團體保持聯繫，滾動掌握候鳥動態，適時調整管理與引導措施。也提醒民眾，如欲了解活水湖水域活動相關規定與注意事項，可洽臺東縣政府農業處林務科（電話：089-343611）。

縣府呼籲，濕地生態的維護有賴全民共同努力，期盼民眾體諒珍稀過境鳥類停留時間短暫的特性，配合引導與相關管理措施，以實際行動支持生態保育，攜手守護卑南溪口珍貴的自然資源，讓臺東持續成為人與自然和諧共存的永續城市。（照片記者朱達志翻攝）