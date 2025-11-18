守護偏鄉兒童就醫安全彰基、康橋贈二基專用交通車

偏鄉弱勢幼兒就醫或者施打疫苗常常由父母騎機車背著幼兒，一旦發生意外或者車禍實在非常危險。這種問題在二林、芳苑、大成、竹塘等南彰化偏鄉是個長久無法解決的問題；尤其在鄉間小路車禍頻傳，四月二十二日康橋國際學校舉辦單車環島成年禮時，顏同學在竹塘鄉發生車禍重傷，昏迷指數只有三分，送往二林基督教醫院緊急搶救後，再轉送至彰基治療，最終成功康復。

顏同學與家長為感謝醫護團隊的全力救援，特捐贈新台幣五十萬元予彰基醫學中心，總院長陳穆寬再加碼一五○萬，捐給二林基督教醫院購買頂級偏鄉幼兒交通車，免費載送○～四歲偏鄉幼兒到二林基督教醫院就醫，讓健康照護不再因距離而中斷。

彰基於昨（十八）日上午舉辦「守護偏鄉弱勢兒童，彰基、康橋捐二基兒童醫療交通車」記者會。這輛特別為幼兒打造的交通車，裡面特別加裝幼兒專用安全椅、幼兒專用醫療設備、輪椅等，象徵彰基體系「行動關懷」的延伸，讓偏鄉弱勢孩子的就醫路不再遙遠。