守護偏鄉十二載 聖母醫院乳房磁振造影車功成身退

活動現場大合照

乳房磁振造影車功成身退，留下感謝話語。

臺東聖母醫院的乳房專用磁振造影行動車，在深入偏遠地區服務長達12年後，在今年圓滿完成階段性任務，正式功成身退，這臺行動車自2013年啟用以來，總共為12,807位女性提供篩檢服務，並成功早期發現240位乳癌病友，這項計畫大幅提升臺東地區乳癌早期診斷率，對降低偏鄉婦女癌症死亡率具有深遠且正面的影響。

臺東聖母醫院表示，這項行動篩檢計畫源於一段溫暖的跨國專業情誼，美商奧洛瑞公司總裁何淑圭因為自身因篩檢及早發現癌症的經驗，深知早期檢查的重要性，在了解到臺東醫療資源相對不足，許多婦女因交通不便或資訊缺乏而承受健康風險後，她決定與臺東聖母醫院前院長陳良娟合作，引進全球首見的乳房專用磁振造影行動車，這項設備具備高準確度且無輻射風險，讓先進的醫療技術能直接走進部落與社區，協助高風險族群獲得最有效的檢測。

為了提供完整的健康守護，聖母醫院在啟用行動車的同時，也同步成立乳腺健康中心，不僅提供篩檢，更整合了轉介治療、復健、心理支持及營養諮詢，建立一套完整的連續性照護歷程，透過粉紅公益行動，醫療團隊與志工深入偏鄉推廣衛教，幫助許多家庭在關鍵時刻擁有希望，這套服務模式不僅提升了早期發現比例，更為偏鄉乳癌防治建立了可長期運作的穩固基礎。

在設備功成身退的感恩祈禱會中，聖母醫院誠摯感謝所有捐款者、醫護團隊與志工的長期支持，雖然行動車的階段性任務已經完成，但聖母醫院守護女性健康的承諾將持續進行，未來醫院將持續深化乳癌防治與偏鄉醫療服務，延續以專業與關懷為核心的使命，讓這份守護偏鄉的力量能長久存在。