守護偏鄉學子！立委游顥募集羽絨背心 捐信義鄉與仁愛鄉22校

立委游顥引介社團法人台灣地方創生協進會與愛心企業等共同贊助‵，成功募集1,120件全新羽絨背心。（圖：游顥服務處提供）

守護偏鄉學子，立委游顥發起「募集千件羽絨衣」活動，趕在過年前將這股暖流送進南投深山校園。立委游顥引介社團法人台灣地方創生協進會與愛心企業等共同贊助，成功募集1,120件全新羽絨背心，這批防寒物資在今（12）日舉辦捐贈儀式，由信義鄉與仁愛鄉22所國小的校長代表受贈並帶回轉發，確保孩子都能穿上背心，溫暖迎新年。

在信義鄉的部分，送暖行動涵蓋14所國小，受贈學校包含學生人數最多的同富國小、羅娜國小、潭南國小及其他信義鄉國小，另仁愛鄉包含清境國小、都達國小、盧山國小、德鹿谷國小、親愛國小，以及發祥國小、力行國小與紅葉國小等校，也都在年前發送。即便在海拔較高的部落，孩子們也能在羽絨背心的保護下，不再受冬日冷冽山風之苦。

游顥委員表示，偏鄉學子在求學路上往往比平地孩子辛苦，尤其是低溫對健康的威脅不容小覷。1,120 件羽絨背心不只是一件衣物，更代表社會各界對偏鄉部落的關懷。看著孩子們穿上新衣後臉上洋溢的笑容，便是最大的欣慰。游顥強調，未來會持續媒合民間資源，不僅在物資上提供支援，更會致力於優化山區教育環境，讓孩子都能在安全、溫暖的環境下學習成長。

縣府教育處處長王淑玲對游立委及愛心企業捐助表達誠摯謝意，並代表許淑華縣長致贈感謝狀，這份及時的年禮，不僅溫暖了學子的身體，也讓偏鄉部落在農曆年前充滿了濃厚的溫情。（張文祿報導）