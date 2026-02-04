守護偏鄉醫療不打烊 雲林長庚紀念醫院啟動春節醫療服務應變機制

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】因應春節前後返鄉人潮增加及氣候變化對民眾健康可能帶來的影響，雲林長庚紀念醫院提前啟動春節偏鄉醫療服務應變機制，全面強化急重症照護量能與偏鄉醫療服務，確保雲林沿海偏鄉民眾於重要節日期間，仍能獲得即時且完善的醫療照顧。

雲林長庚紀念醫院院長黃東榮表示，醫院長期深耕偏鄉醫療，平時持續派駐醫師提供急、慢性疾病醫療服務，並於重要節日前即啟動完整應變規劃，確保醫療服務不中斷。每年因應春節假期期間門診需求及傳染病就醫情形，醫院均提前盤點人力與設備，啟動相關應變計畫。

黃東榮院長指出，春節期間除維持全年無休24小時急診與住院服務外，為避免急診就診壅塞，醫院於2026年春節期間（2月17日至2月20日）特別加強開設春節特別門診服務，並自2月21日（星期六）起恢復正常門診，呼籲民眾多加利用。此外，醫院亦與地方衛生單位及基層醫療院所密切合作，建立完善且順暢的轉診與支援機制，讓偏鄉民眾在需要時「找得到醫師、用得到資源」。

他進一步表示，春節前後常見慢性病控制不穩，心血管疾病及呼吸道疾病風險亦隨之增加，醫療團隊特別加強對高齡長者與慢性病患者的關懷，透過衛教宣導、用藥提醒及必要的醫療追蹤，協助民眾在團圓佳節期間也能安心過年。

雲林長庚紀念醫院提醒，民眾如於春節期間有就醫需求，可事先至雲林長庚紀念醫院官方網站，或使用「長庚e指通」App 查詢春節門診時段，亦可透過「健保快易通」App 查詢「即時急診訊息」，共同維持醫療體系順暢運作，安心健康過好年。