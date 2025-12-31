守護健康！彰化縣率先啟動萬人施打帶狀疱疹疫苗防護行動

守護健康！彰化縣率先啟動萬人施打「帶狀疱疹疫苗」防護行動。（圖：李河錫攝）

彰化縣政府為提升長輩們的免疫防護力、降低重症與併發症的風險，特別啟動全國規模最大的「萬人施打帶狀疱疹疫苗」防護行動；縣府在第1階段採購2萬劑「帶狀疱疹疫苗」，針對低收及中低收入戶65歲以上長者免費來施打；一般長者則是自付6,000元就能施打2劑疫苗，一同守護長輩們的健康！

俗稱「皮蛇」的「帶狀疱疹」，常會在一般民眾太過勞累、生活作息不正常以及免疫力下降時找上門，造成罹患者出現看起來令人驚恐的「皮疹」，全身更會因「神經痛」而痛苦難耐，嚴重影響健康與生活品質，雖然國內早已引進「自費疫苗」，卻因為價錢昂貴、每劑高達8千到1萬元，導致施打率相當低。

曾經罹患過「帶狀疱疹」的彰化縣長王惠美表示，隨著高齡人口大幅增加，年紀越大、身體抵抗力越差，亟須要透過「帶狀疱疹」疫苗來維護健康，才會啟動「彰化領航、全國最大，萬人『帶狀疱疹(皮蛇)疫苗』防護行動」；因第1階段只有1萬個名額、每人施打2劑，歡迎65歲(含原住民55歲)以上的長者，從115年1月20日起能提前預約，以維護健康！

彰化縣衛生局長葉彥伯則表示，為提升彰化縣長者們的免疫防護力、降低重症與併發症的風險，第1階段先自購2萬劑疫苗、提供設籍在彰化一年以上1萬名長者來施打兩劑，才能做好完整防護；低收及中低收入戶的長者完全免費、由縣府全額補助；一般長者則自付6,000元、就可以接種2劑，其餘不足部分則是由縣府補助；從115年1月20日起，開放給長輩們可前往各鄉鎮市衛生所臨櫃預約登記接種，歡迎長輩們踴躍參與，讓縣府團隊與您一同攜手來守護健康，為115年「幸福健康新彰化」開啟嶄新的氣象！（李河錫報導）