守護健康 鳳山靜思堂接種疫苗

今年公費流感疫苗接種踴躍，接種數量已經超過600萬人次，高雄鳳山靜思堂交通便利，啟用一年也首次與衛生所合作，進行流感及新冠疫苗接種，守護民眾的健康！

一早的鳳山靜思堂，沒有消毒藥水味只有青草香，加上光照充足的環境，等候著民眾來打疫苗。

民眾 蕭珮秀：「我搶頭香 第一次搶，我一大早7點多，就為了這事起來。」

為了健康早起打疫苗，不只附近的居民，慈濟志工也提前宣導，鼓勵志工前來！

慈濟志工 黃金民：「看到(志工群組)布達消息出來說，可以打疫苗 我就出來。」

交通便利的鳳山靜思堂啟用一年多，首次與衛生單位合作舉辦流感及新冠疫苗接種活動！

高雄市政府衛生所一組組長 張秀玲：「鳳山區其實很多長者據點，都是由慈濟這邊來承接的，這麼好的場地，衛生單位沒有人員來辦活動，很可惜 希望以後，其他衛生保健業務 像健康檢查，都可以來這邊辦理。」

善用道場空間，成為疫苗施打場地，也是守護民眾健康的一大福地！

