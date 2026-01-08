守護免疫防線！動畫帶你看懂「免疫失衡」引起的異位性皮膚炎與圓禿
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】異位性皮膚炎與圓禿經常被誤以為是單純的皮膚搔癢或掉髮問題，背後其實都與免疫系統失衡有關1,3。這兩種疾病不只影響外觀，更可能造成心理壓力。為提升大眾對這兩大免疫疾病的認識，透過主題動畫影片，以生活化故事呈現「免疫失衡」如何影響皮膚與毛囊，讓民眾能更了解疾病本質與治療方向。
慢性、反覆、極度搔癢 這些症狀要注意是異位性皮膚炎
馬偕紀念醫院皮膚科吳南霖主任表示，異位性皮膚炎是一種慢性且反覆的免疫性皮膚病1，最典型的特徵就是「非常癢」，常伴隨乾燥、粗糙、脫屑，嚴重時皮膚甚至可能流湯、流水。吳南霖主任強調，這種疾病並不限於特定年齡層，「從嬰幼兒到成人都可能發病，有些人長大後會好轉，也有人惡化得很快」1。
造成異位性皮膚炎的因素可分成先天體質及後天環境。先天與過敏體質相關，患者可能同時有鼻過敏、氣喘等情況；後天則與環境刺激密切相關，影響發病與否、發病時間與發病的嚴重程度1。吳南霖主任指出，異位性皮膚炎不僅搔癢難忍，更會干擾睡眠與注意力，長期睡不好，甚至可能影響學習及生長發育2；成年人則容易因皮膚破損反覆感染，影響工作與生活品質1。
▲馬偕紀念醫院皮膚科吳南霖主任
不只是止癢 更要控制免疫發炎與修復皮膚屏障 精準治療幫助皮膚穩定
吳南霖主任強調，異位性皮膚炎的治療核心在於「調控免疫反應」，而不只是單純把癢感壓下來。醫學上的介入重點是止癢、改善發炎與修復皮膚屏障，衛教則著重避免過敏原與建立良好皮膚保養習慣，例如冬天加強保濕、夏天避免汗水刺激1。
治療異位性皮膚炎需依照慢性病的思維管理，吳南霖主任表示，急性狀況控制後仍需長期維持以降低復發風險。近年治療方式更趨精準，能針對免疫機轉進行調控，包括小分子標靶抑制劑（如口服JAK抑制劑）與生物製劑等2。吳南霖主任分享，一名高中生因病情嚴重控制不佳，皮膚感染流湯流水到急診治療多次，接受小分子標靶抑制劑治療後病情獲得改善，也開心進入大學，目前在學業、生活及同儕交往都相當順利。
免疫反攻毛囊造成落髮 圓禿不同於雄性禿、壓力型落髮
衛生福利部雙和醫院皮膚科李婉若主任表示，圓禿是一種免疫相關的落髮疾病3，機轉與其他型態掉髮完全不同。正常毛囊具備保護機制，不會被免疫細胞攻擊，但當保護機制失效時，免疫系統攻擊毛囊產生落髮，於是形成圓禿4。李婉若主任說明，雄性禿主要受遺傳與雄性荷爾蒙影響，使毛囊萎縮、變細、掉落；壓力型落髮則屬於休止期掉髮，生理週期亂掉使大量頭髮進入休止期，等生長週期恢復後逐漸改善3。然而圓禿屬於免疫攻擊，若未治療，可能會越來越嚴重。圓禿依落髮面積分為輕度（<20%）、中度（21–49%）與重度（≥50%）。李婉若主任補充，若其他部位毛髮也受影響，例如眉毛、睫毛等，疾病嚴重度會再提升一級3。
▲衛生福利部雙和醫院皮膚科李婉若主任
依嚴重度選擇治療 越早介入效果越好、治療需長期管理
李婉若主任表示，圓禿的治療方式會依年紀、落髮程度不同而調整3。輕中度落髮患者通常使用局部類固醇注射、外用類固醇或生髮水；嚴重落髮患者可能需要系統性治療，傳統治療如口服類固醇或免疫抑制劑，但這些治療長期使用存在骨質疏鬆、外觀改變或肝臟副作用等風險。近年藥物發展，小分子標靶抑制劑（如口服JAK抑制劑）的出現，讓嚴重落髮患者有了更有效的治療工具，臨床反應通常更明顯3。李婉若主任強調，圓禿的治療需長期穩定的治療，及早治療較有可能刺激毛髮再生。
免疫失衡需及早處理 長期治療恢復生活品質
異位性皮膚炎的持續搔癢與圓禿的突然落髮都與免疫系統息息相關。若症狀影響睡眠、外觀、自信或生活品質，應及早就醫，求診專業皮膚科醫師，及早診治與評估最合適的治療方式。透過精準與長期穩定的治療，不僅能改善皮膚或毛髮外觀，也能幫助患者重新找回自信。
PP-CIB-TWN-0254-202601
1.2020 臺灣皮膚科醫學會異位性皮膚炎診療共識手冊. 臺灣皮膚科醫學會.
2.健保延長口服標靶小分子藥物給付至 2 年 （https://heho.com.tw/archives/358973）
3.台灣皮膚科醫學會_圓禿診斷及治療共識手冊_2024 年版本
4.圓禿恐導致全身毛髮脫落 （https://www.healthworld.com.tw/news.php?id=81）
