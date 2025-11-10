守護免疫防線 遠離健康「禿」發「異」外！北中南巡迴衛教講座熱烈進行中

您知道什麼是異位性皮膚炎與圓禿嗎?

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】這兩種疾病看似與皮膚有關，其實都是因自身免疫系統失調所引起的疾病，不僅影響外觀與自信，也可能對生活品質造成長期的負擔。

異位性皮膚炎 不只是「皮在癢」！

異位性皮膚炎是一種慢性、反覆發作的免疫性皮膚疾病，它不只是表皮在癢，而是皮膚屏障功能受損，導致免疫發炎反應失衡，常見症狀包含乾燥、紅疹、脫屑與搔癢。發生原因因人而異，有可能是皮膚的保護層改變，造成皮膚變乾或發炎，又或是環境因素、基因遺傳等。醫師提醒，異位性皮膚炎需要長期與持續穩定治療，若忽略異位性皮膚炎的症狀，任意自行買藥治療或隨意停藥，容易反覆惡化，嚴重將影響睡眠與生活品質。

圓禿是雄性禿？錯！小心是免疫失調的警訊

圓禿（俗稱鬼剃頭）不是單純落髮，而是與自體免疫系統異常有關的疾病。圓禿形成的原因複雜，主要是因為身體一時免疫失調，導致免疫系統T細胞錯誤攻擊毛囊，導致局部或廣泛的掉髮現象。圓禿分為斑塊型圓禿、全頭禿、全身禿等類型，由於圓禿的毛囊並未完全壞死，若及早就醫，透過正確診斷與治療，就有機會能恢復毛髮生長。

免疫疾病治療新趨勢：長期控制、從根源改善

無論是異位性皮膚炎或圓禿，現代醫學治療已不再僅止於「止癢」或「遮掩病灶」，而是針對自身免疫反應與發炎機轉進行調控。為了讓民眾更了解「異位性皮膚炎」與「圓禿」相關衛教知識，即日起北中南巡迴衛教講座陸續展開，由高雄長庚紀念醫院皮膚科於10月17日率先開跑，反應熱烈，其餘場次接力如下：

嘉義長庚紀念醫院｜11月19日（三）10:00－12:00

台北馬偕紀念醫院｜11月24日（一）10:00－11:50

衛生福利部雙和醫院｜11月25日（二）09:30－11:25

中山醫學大學附設醫院｜11月29日（六）10:00－12:00

臺北醫學大學附設醫院｜12月27日（六）14:00－15:35

本系列講座將由專業皮膚科醫師團隊分享疾病認識、治療趨勢與日常照護建議，幫助民眾重新找回皮膚與毛囊的健康平衡。

歡迎民眾踴躍參與，一同守護免疫防線，遠離健康「禿」發「異」外！詳細活動報名資訊，請洽各醫院皮膚科門診或致電系列活動窗口02-2521-0289。

