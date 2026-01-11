守護兒少 爸媽自發性站出來

「護兒少、反廢死大遊行」十一日在台北舉行，呼籲社會關注兒童保護議題，並反對廢死。（中央社）

本報綜合報導

三百多名來自民間的爸爸和媽媽，因幼童剴剴遭保母凌虐致死案，自發組成兒少守護行動團體，十一日與生命權平等協會舉辦遊行，呼籲社會關注兒童保護議題，並反對廢死。

遊行隊伍中午從青島東路出發，沿途高舉「護兒少，反廢死」標語，繞行總統府，並到中正紀念堂靜坐。

一名參加遊行的沈媽媽說，她過去從未在意兒少問題，但現在有了一歲和四歲的孩子後，看到社會上層出不窮的虐兒案，她早已辭去工作，寧願捨棄不錯的待遇，就是不放心孩子託付他人。

沈媽媽說，剴剴案讓很多爸爸媽媽流淚不捨，不解為何連保護兒少基金會聘用的保母都不合格？社會安全網為何讓人如此擔憂？兒少守護行動團體是一群因剴剴案而組成，所有行動都是自願站出來發聲，只希望社會多關注兒少議題，也反對廢死團體的可教化主張。

自發性的兒少行動團體估計參加遊行者約三百五十人，成員過去已多次在法院審理剴剴案時到場關切，他們在中正紀念靜坐至下午四時三十分。多名爸爸媽媽認為，虐殺兒童是天理不容的事，一定要嚴懲；同時認為廢死聯盟提出的教化凶手，等於是放虎歸山，因此為民除害就應反對廢死。

兒少行動團體提出五大主張，包括重大兒童傷害或死亡案件不得輕判，加重對性侵害兒童罪犯的刑罰；全面補強兒童保護制度，防止悲劇一再發生；受害者人權應優先於加害者；反對實質廢死，針對兒童的預謀殺人、性侵殘殺案件，應嚴格落實死刑判決與執行；若無法立即執行死刑，須設「不得假釋的終身監禁」。