守護兒童身心健康！賴清德宣布：衛福部將成立「兒童及家庭署」
記者盧素梅／台北報導
賴清德總統今（16）日出席「台大醫院健康台灣深耕論壇」時表示，政府將在未來4年投入135.6億元，持續推動「優化兒童醫療照顧第二期計畫」，提升兒童醫療照護量能，促進人才留任，另外，也將在衛福部成立「兒童及家庭署」，做為照顧兒童專責單位，負責兒童身心健康發展。據了解，衛福部預估於今年底前提出組織法修正草案。
「台大醫院健康台灣深耕論壇」今天下午在台大醫院兒童醫院B1講堂舉行，賴清德致詞時表示，作為第一位醫界出身的總統，他成立「健康台灣推動委員會」，希望達到3大目標，縮短國人不健康餘命、解決健保永續問題，及建立更妥善醫療環境。
賴清德指出，現在兒科醫院不好找，一定要解決這個問題。台灣兒科醫學會理事長倪衍玄在他擔任副總統時曾跟他強調「優化兒童醫療照護第一期計畫」發揮不少功能，希望他當總統時可以繼續推動，他跟大家宣布從今年到2028年會持續推動「優化兒童醫療照護第二期計畫」，預計4年投入135.6億元，提升兒童醫療照護量能、促進人才留任。
其中，今年就編列27億元，建立全國三層級兒童醫療體系，由全國8家核心醫院專責重難罕症照護，並且補助27家重點醫院，整合周產期及急重症資源， 提供產前、急診到加護病房的連貫性服務。
賴清德也指出，政府也推動「幼兒專責醫師制度」。截至今年9月，已有超過2,500位醫師、將近1,200家院所參與，照護超過26萬8千名三歲以下幼童，照護涵蓋率達到百分之65，我們希望讓更多孩子獲得連續性而穩定性的健康照顧。
賴清德進一步指出，衛福部健保署特別挹注兒童醫療照護量能，為0-6歲額外匡列健保額度249億元，要給兒科使用，這是相當罕見特別。健保在去年到今年總共挹注 8.57億元，調升兒童或兒科專科醫師健保支付，包含：調升兒童重症住院支付、「低度/中度/高度生物等效劑量質子放射治療」等。預估每年將有約100名兒童癌症患者受惠。
另外，去年到今年兒童重症醫療，政府挹注8.57億元，今年年底預計再推出兒科病房和ICU住院診察費都要加成，明年1月實施。其他包含兒童精神科、小兒外科、小兒骨科等，政府都會來加強資源投入。同時，我們提供兒科住院醫師、兒科及小兒外科研修醫師留任獎勵。截至今年6月，累計獎勵231位住院醫師、149位研修醫師留下來，我們希望這個制度能夠發揮效果。
賴清德強調，兒童心理健康也非常重要。在心理健康部分，政府補助約1億3,000萬元，推動「布建兒童青少年精神醫療團隊及心智病房計畫」，目前台大兒童醫院與台中榮總，都設立兒童心智病房，共21床，建立跨專業精神醫療團隊及教育訓練機制，讓孩子的身心健康能夠獲得更加完整的照顧。
賴清德提及，健康兒童推動聯盟榮譽理事長呂鴻基長期推動兒童健康，在他擔任行政院長、副總統時都前來拜訪，但他當上總統後，就不讓呂鴻基來了，因他已了解對方的心聲。他說，在今天跟大家宣布，未來衛福部將成立未來衛福部將成立「兒童及家庭署」，設在衛福部底下，用來照顧兒童身心健康發展，以回報呂鴻基的奔走。
