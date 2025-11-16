守護兒童身心健康 賴總統拋設「兒童及家庭署」

即時中心／顏一軒報導

總統賴清德今（16）日下午前往台大醫院兒童醫院，出席「台大醫院健康台灣深耕論壇」時表示，他身為醫界出身的總統，深知自己的責任，因此就任後就在總統府內成立「健康台灣推動委員會」，期盼能結合醫界與社會各界的力量，解決不健康餘命、健保永續等問題，並建立更妥善的醫療環境；而他也宣布，衛福部轄下將成立專責單位「兒童及家庭署」，照顧兒童身心健康發展。





賴清德表示，「健康台灣推動委員會」成立1年多來，非常感謝衛福部前部長邱泰源、現任部長石崇良、前成大醫院院長陳志鴻等人的鼎力協助；盼藉由提高健保總額，來維持醫療服務品質，甚至於進一步提升，「我們不樂見『點值』降低」。

賴清德說明，今年健保總額9286億元，使用高推估5.5%，相較去年增加531億元，增加比例達到8.13%；並把不應該由健保總額支出、應該由政府公務預算編列的項目移出，共移出181億元。

他提及，明年度預算也是用高推估5.5%，總金額高達9883億元，相較今年再增加597億元，如果進一步把應由公務預算支出，不應由健保支付的，明年會再移出199億元，健保總額規模會高達1兆零82億；明（115）年預算已送到立法院，希望立院儘速審議明年度的中央政府總預算。

改善醫事人員待遇與工作環境部分，賴清德做出三點說明，第一，調高內、外、婦、兒、急重症給付，針對手術複雜度、嚴重度較高的急難重症等項目，給予較高點值，推動不同工、不同酬健保支付制度，讓內、外、婦、兒、急重症等科，能找到足夠人才。

第二，調整門診診察費，賴清德說，根據不同工、不同酬的精神，以「診療內容」實質給付，分為一般及複雜門診診察費，並訂定醫療支付項目調整順序，強化醫院體質、維持住院的營運。

第三，為公立醫療機構人員加薪方面，政府今年為公立機構醫療人員調高「專業加給」，約加薪5%，加上今年軍公教一律加薪3%；而3%加上專業加給5%，今年公立醫療機構的同仁整體加薪幅度約8%。

至於守護兒童身心健康層面，也有三點具體精進作為，第一，匡健保、調給付，特別匡列健保額度249億元給0至6歲兒童，專款給兒科使用，確保兒童醫療服務品質；同時調升兒科專科醫師健保支付，包含調升兒童重症住院支付、「低度/中度/高度生物等效劑量質子放射治療」等，預估每年將有約100名兒童癌症患者受惠。

此外，賴清德允諾，衛福部轄下成立專責單位「兒童及家庭署」，照顧兒童身心健康發展；而關於鼓勵醫院建置心智病房打造專業團隊部分，政府將推動兒童青少年精神醫療團隊及心智病房計畫，建立跨專業精神醫療團隊及教育訓練機制，讓孩子的身心健康能夠獲得更加完整的照顧。

另，為感謝春節期間堅守崗位的醫護超人，賴清德也做出3點指示，第一，明年春節期間醫院的住院診察費、護理費、以及調劑費，都加成100%，急診服務同樣適用。

第二，春節期間，門診依開診時段分段加成，加成幅度從30%至100%不等，讓在春節期間持續服務的醫療院所、醫師得到更好待遇，民眾在春節也能獲得基層醫療服務。

第三，賴清德亦要求中央與地方縣市衛生局預先溝通擬定計劃，超前部署，解決春節急診壅塞問題。







