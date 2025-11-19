守護全民健康 新竹臺大分院串聯12院所響應「世界抗生素週」
新竹臺大分院響應「世界抗生素週」（World Antimicrobial Awareness Week），19日宣布攜手12家醫療與基層院所共同投入抗藥性防治行動。參與院所包括臺大醫院雲林分院、國軍桃園總醫院新竹分院、新竹國泰綜合醫院、大千綜合醫院、為恭紀念醫院，以及永美陳志閔診所、安慎診所、江婦產科診所、億安診所、游丞顯小兒科診所與福瑞骨科診所。各院所透過線上會議形式舉行聯合宣示，與會代表齊舉「預防抗生素抗藥性」手牌，呼應今年主題「即刻行動：守護當下，保障未來（Prevent resistance together: Act now, preserve the future）」，展現醫療體系聯合防堵抗藥性、守護全民健康的決心，並呼籲臨床醫師與民眾共同落實抗生素合理使用，為公共健康打造更堅實的防線。
新竹臺大分院洪冠予院長表示，世界衛生組織推動的「世界抗生素週」提醒世人，抗藥性問題是正在發生的全球危機，正悄悄削弱人類對抗感染的能力。唯有全體醫療人員與民眾攜手合作，才能守住抗生素的最後防線。新竹臺大分院再度串聯十二家院所共同響應，象徵醫療體系實踐「一個健康（One Health）」理念的決心，讓醫療到社區、從人到環境，即刻行動、守護當下、保障未來。
盛望徽副院長強調，抗藥性防治不僅是感染科醫師或藥師的責任，更是整個醫療團隊的共同任務。從急診、住院到社區照護，臨床醫師、護理人員、藥師及檢驗科同仁都需具備正確的抗生素使用觀念，才能真正落實抗藥性管理（Antimicrobial Stewardship, AMS）的精神。
感染管制中心郭漢岳主任指出，冬天是呼吸道感染的好發季節，流感、呼吸道融合病毒（RSV）、新冠病毒（COVID-19）等多為病毒感染，多半不需要使用抗生素。抗生素並非治療所有感冒與咳嗽的萬靈丹，錯誤使用不僅無助康復，反而可能增加副作用與抗藥風險。
為讓抗藥性防治從醫療現場延伸至日常生活，新竹臺大分院於院區一樓大廳舉辦「共同預防抗生素抗藥性」活動，結合藥師面對面宣導、有獎徵答與互動展示，將複雜的用藥知識化為貼近生活的體驗，讓民眾在參與中理解、在行動中改變，讓「世界抗生素週」不只是口號，而是一場全民健康的實踐。
