守護公園行人安全 中市公園周邊增設小綠人倒數號誌

為提升行人通行安全，台中市政府持續推動道路安全改善措施，近期在太平區多處公園周邊、行人通行量較高的路口，完成增設「小綠人」行人倒數計時顯示器，透過顯示剩餘綠燈秒數，協助行人判斷是否能在時間內安全穿越路口，或等待下一個綠燈週期再行通過，以提升路口通行品質與安全性。

台中市政府交通局指出，公園是長者與孩童經常活動的公共空間，市府在規劃交通設施時，特別重視行人安全與步行權益，新設的小綠人號誌與倒數計時功能，能讓行人清楚掌握通行時間，有助降低因誤判秒數而產生的風險。

交通局長葉昭甫表示，台中市人口接近287萬，市府透過交通熱點分析，優先在行人穿越需求高的地點設置行人專用號誌，近期已於立文公園、長億公園、新安兒童公園及德興公園等周邊路口增設相關設施，並同步檢討號誌時制配置，確保通行秒數符合實際需求。

交通局進一步說明，在設置行人號誌的同時，也會搭配「行人早開時相」或「行人專用時相」，讓行人綠燈先於車輛亮起，提升行人在穿越線上的能見度，減少人車交織造成的衝突風險，營造更友善的通行環境。

交通局提醒，行人早開時相啟動時，可能出現「行人綠燈已亮、車輛仍為紅燈」的情形，目的是提供行人優先通行的安全空間，呼籲汽機車駕駛行經公園周邊道路應減速慢行、遵守號誌指示，落實行人優先原則；行人則應依燈號指示通行，若秒數不足應耐心等候下一個綠燈，共同維護道路交通安全。