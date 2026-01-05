守護公館圓環高舉蔣萬安黑白照、「死亡」字卡 2抗議者這個原因不起訴

去(2025)年9月12日深夜，公民團體舉辦「守環行動：圓環走讀」活動。資料照。廖瑞祥攝



去(2025)年9月13日凌晨，台北市政府拆除公館圓環，公民團體舉辦「守環行動：圓環大走讀」，其中彭姓主辦人與1名參加者高舉台北市長蔣萬安的黑白照片、上頭還噴著紅漆，以及印「死亡」的字卡，並高呼「請瞻仰蔣公遺容」，在現場執勤的警員發現後將2人依涉犯《刑法》恐嚇危害安全罪函送法辦，但台北地檢署認為2人只是表達對公館圓環遭拆除的想法，並無犯意，且蔣萬安也從未向警方報案或提出告訴，因此認為2人犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

台北市長蔣萬安在去年3月宣布，位於羅斯福路與基隆路交會口的公館圓環，因連續7年都是台北市肇事熱點第1名路口，決定拆除圓環並填平地下道，改為正交路口，預計在9月13日凌晨正式動工折除。然而，這項計畫卻引發強烈爭議，去年6月台北市議會更決議暫緩，並要求舉辦公聽會蒐集意見，但市府卻仍決定照原方案執行，引來議員與交通民團齊聲抨擊，批評市府無視民意與專業建議。

9月12日晚間，公民團體舉辦「守環行動：圓環大走讀」，號召民眾到場表達訴求，負責集會遊行的彭姓男子與1名李姓女子，在翌(9/13)日凌晨集會遊行結束後，仍留在台北市中正區人行道，且分別高舉台北市長蔣萬安的黑白照片，上頭噴有紅漆，以及印有「死亡」的字卡，現場還呼喊「請瞻仰蔣公遺容、蔣萬安跟著公館圓環一起死了，民意也跟著蔣萬安還有公館圓環一起死了」。警方發現後認為2人涉犯《刑法》305條恐嚇危害安全罪，函送北檢法辦。

2人到案後否認有不法犯意，彭男辯稱，他是集會遊行負責人之一，也是當天路權申請人，因為認為拆除公館圓環及地下道的政策決定得太過倉促，沒有給政府民間足夠的溝通時間，當天的集會遊行沒有暴力抗爭，結束後有舉辦圓環告別式活動，他帶了一張輪廓是蔣萬安但P上蔣公臉的照片，因為覺得可以辯識出是蔣萬安，才會又噴漆將照片變得模糊一點，這麼做只想表達台北市政府的體制仍被威權籠罩，沒有針對特定的市長。

李女則說，她因為有關注社會運動、交通議題，因為這些都會影響她的交通方式，而拆除公館圓環及地下道會影響她的通勤時間，她曾與彭男一同討論並認為如果真的動工拆除，希望為圓環及地下道舉辦一個告別式，當天她有宣布公館圓環死亡，沒有發表對特定人恐嚇或威脅性的話語。

檢察官調查後為，2人手舉字卡、照片及喊話的內容，確實是因為對於公館圓環遭到拆除的過程有不同意見，而以行動表達具體想法，並無對蔣萬安生命、身體、自由、名譽、財產為具體惡害通知之意，因此難以認定2人有恐嚇危害安全的主觀犯意。再者事發後蔣萬安也沒有向警方報案或提出告訴，這也證明2人並無對蔣萬安有恐嚇危害安全的客觀事實，因此認為2人的行為與《刑法》305條恐嚇危害安全罪的構成要件不符，處分不起訴。

