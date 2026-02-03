守護勞工職場安全 中市府春安勞檢啟動

《圖說》台中市政府聯合勞動部實施「115年春安期間聯合督導檢查」。

【民眾網諸葛志一臺中報導】為守護勞工職場安全，台中市政府於 3日聯合勞動部實施「115年春安期間聯合督導檢查」。由市府副秘書長張大春率領勞工局專門委員陳小菲，會同勞動部次長李健鴻，前往中龍鋼鐵公司執行無預警突擊稽查。現場針對高風險作業環境進行深入檢視，展現市府對職場安全「零職災、零容忍」的堅定立場。

張大春於現場指出，每逢年關將近，石化、化學工廠、鋼鐵業及各類營造工程常因趕工及維護作業增加，導致人員與機具進出頻繁，危害風險隨之攀升。因此張副秘書長特別叮囑事業單位，務必嚴防機械設備產生的「捲、夾、夾壓」等職業災害，動力機械則應配置完善安全裝置，強調「進度可以趕，安全程序絕不能省」。此外，針對火災、爆炸等高危險場所，以及大樓外牆清洗、招牌吊掛等臨時性工程，雇主必須嚴格執行自主管理與安全防護監測，確保勞工上工環境萬無一失。

廣告 廣告

針對春節期間業務量激增的交通運輸、零售量販及物流業，張大春也特別強調「勞權無假、安全至上」，要求雇主必須妥善規劃工作時數，避免勞工因長時間連續作業造成過勞。市府亦配合中央啟動防災策略，自1月20日起至3月3日止，已啟動「高處不生憾-建築工地墜落打擊專案檢查」，針對曾發生重大職災的營造工地、高風險事業單位及公共工程加強稽核。若發現違反職業安全衛生法等法規，市府將依法處以重罰並要求立即改善，絕不寬貸。

張副秘書長隨後親自走訪第一線視察生產狀況，並關懷作業勞工。市府將於春節連假期間啟動24小時不打烊的聯繫通報與應變機制，透過「檢查、輔導、宣導及補助」四合一方案，協助業者提升自主化管理能力，並結合各項補助與教育訓練措施，期盼讓所有勞工朋友都能平安回家、歡喜過年。