守護北市警夜間值勤安全 綠廣興業贈中山分局警用帽沿頭燈

為強化台北市警察夜間執勤安全防護，台北市議員闕枚莎邀請在地企業「綠廣興業有限公司」共同響應公益，11月27日捐贈一批高亮度、輕量化的警用帽沿燈，提供台北市警察局中山分局使用，中山分局分局長張耀仁亦致贈感謝狀，表達感謝之意。

中山區因地區特性，晚間至清晨時段，轄區內仍是霓虹閃爍、車水馬龍，員警需要在深夜的大街小巷內穿梭巡守，或在昏暗的特種營業場所執行臨檢盤查，有了高亮度帽沿燈猶如如虎添翼，透過光照，讓隱藏的宵小、雞鳴狗盜之輩無所遁形。

中山分局分局長張耀仁表示，對於外界體恤警察辛勞，支持及愛護警察深表謝意，帽沿燈可以使同仁於深夜值勤時更安全，也更有效率查緝不法分子，24小時全天候、全年無休堅守崗位，守護中山區治安。

