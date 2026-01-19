守護北港信仰記憶 鎮安宮展開修復

縣長張麗善為鎮安宮關正門，象徵修復工程正式展開。（記者劉春生攝）

雲林縣縣定古蹟「北港鎮安宮」修復工程昨（十九）日舉行開工典禮。縣長張麗善表示，鎮安宮珍藏許多國寶級文物與廟宇建築工藝，縣府將秉持「修舊如舊」原則，展現傳統工藝與廟宇建築之美，使鎮安宮成為兼具文化保存與宗教觀光價值的亮點。

開工典禮由縣長張麗善主持，立法委員張嘉郡、丁學忠，蔡副議長、議員黃文祥、蔡孟真，北港鎮長蕭美文、鎮代會主席黃美蘭，文化觀光處處長謝明璇、北港鎮安宮管理委員會主委林信在，以及地方貴賓與鄉親共同出席。修復工程規劃設計建築師黃毅誠於現場向與會來賓說明鎮安宮的歷史價值與修復工程願景。北港鎮安宮又稱「三益境鎮安宮」，位於北港鎮館前街，創建源於清咸豐八年（西元一八五八年），由豐山蔡姓族人迎請七府千歲渡台奉祀；光緒十一年（一八八五年）正式建廟。同年北港爆發瘟疫，地方仕紳迎請下崙福安宮丁府八千歲鎮瘟，後合祀於廟中，因而有「七仔爺館八王廟」之稱，至民國五十年代易名為「鎮安宮」，展現清代移民社會的信仰型態與地方聚落發展歷史。

鎮安宮管理委員會主委林信在指出，鎮安宮於民國四十年起進行重修，四十四年完成現今主廟格局。廟體建築為三道磚牆、擱檁式屋頂，由匠師江清露施作八仙泥塑、龍虎邊泥作、屋脊剪黏與石雕；畫師陳壽彞重繪六面壁畫及入口門神，並由北港名匠葉金池繪製入口壁畫。

林信在進一步說明，一零二年再由雲林縣無形文化資產剪黏工藝保存者許哲彥整修，並創作水槽樑上八仙剪黏作品；廟內保存許澤南司傅於五一年設計監製、沿用至今的神轎，以及極為珍稀的「紙糊七王爺」神像，現行聖尊為北港紙糊名師許永護於九八年製作，為北港宗教工藝重要見證。

他表示，鎮安宮自上次整建迄今已逾一甲子，因受地震、風災及滲水影響，牆體、屋面與木構件均出現劣化，壁畫與剪黏作品保存面臨嚴峻挑戰，感謝縣府及協助推動修復工程所有人，讓工程得以動工。

縣長張麗善表示，鎮安宮是北港地區重要文化資產，見證地方信仰與移民歷史，並匯集多位名匠藝術精華。感謝立法委員張嘉郡、丁學忠於中央大力協助爭取經費，讓修復工程得以順利推動。張麗善指出，北港鎮為全縣無形文化資產保存者最密集的鄉鎮，期盼透過此次修復工程，妥善保存鎮安宮外，也能保存與推廣多元匠藝技術，讓北港豐富的文化資產永續傳承，成為民眾認識地方歷史文化的重要場域。

立法委員張嘉郡感謝縣府承擔主辦責任，與廟方多年不放棄、積極自籌經費的努力，期待工程完工後，持續成為信眾重要的精神寄託。

文化觀光處處長謝明璇表示，鎮安宮匯聚國寶級與在地工藝師心血，是極為珍貴的文化資產。此次修復將遵循「最小干預、可逆性、原貌保存、具時代辨識性」等原則，完工後將提供民眾與進香信眾更安全、完整且具教育意義的文化空間，持續推動雲林文化保存與觀光發展。

文觀處指出，修復內容包含廟宇裝飾修復、改善屋面滲水、強化結構安全、通風、生物防治及消防設備，並規劃夜間照明，以全面提升古蹟保存與展示品質，修復工期為四百八十日曆天。總經費兩千兩百四十萬九千五百零五元，其中文化部核定補助一千六百一十五萬元，廟方自籌九十五萬元，縣府配合款一百九十萬元，再加上自籌三百四十萬九千五百零五元。