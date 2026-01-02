守護北港用路安全 蔡岳儒促檢討號誌動線

▲蔡岳儒表示，會勘不是結束，而是改善的開始，後續將持續督促相關單位儘速研議與執行改善方案，確保交通安全措施真正到位。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】為回應地方對交通事故頻傳的憂慮，雲林縣議員蔡岳儒2日前往北港鎮多處事故熱點進行會勘，並邀集縣警局、交通公務局、北港分局等單位共同參與，針對路口設計、號誌配置與行車動線進行全面檢討，期盼從源頭改善交通安全問題。

蔡岳儒指出，許多事故肇因並非單一駕駛行為，而與路口視距不足、號誌設計不良或標線不清楚有關，因此必須透過跨單位合作，從工程、管理與宣導多面向著手，才能有效降低事故風險。

在好收里雲162線與雲168線交叉口，交通公務局提出限制大型車輛通行的建議，並強化標誌標線設置。考量該路段為化製廠運輸車輛行經路線，長期影響社區環境，蔡岳儒也將協助彙整會勘意見，請農業處評估調整載運動線，並要求環保局督促業者改善滲漏污染情形。

▲雲林縣議員蔡岳儒2日前往北港鎮多處事故熱點進行會勘，並邀集縣警局、交通公務局、北港分局等單位共同參與。（記者蘇峯毅攝）

華勝里民享路與吉祥路口方面，建議增設閃燈號誌及停止線，提升路口警示效果，同時重新檢討黃網格使用情形。由於該區域行人往來頻繁，蔡岳儒也要求一併研議增設行人穿越線，兼顧行車與行人安全。

在新街里天祥路與新德路交叉口，相關單位建議設置三色號誌，並完善行人與車輛停等設施。蔡岳儒進一步指出，該路段前後路口距離近，號誌若同時放行，易提高事故風險，應整體規劃號誌時制，採取錯開放行方式，提升通行安全性。

蔡岳儒表示，會勘不是結束，而是改善的開始，後續將持續督促相關單位儘速研議與執行改善方案，確保交通安全措施真正到位，為北港打造更安全的用路環境。