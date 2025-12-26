守護台灣每一刻！點亮 2026 國泰金控再登台北101跨年光雕！

財經中心／師瑞德報導

國泰金控連續兩年登陸台北 101，將於跨年夜點亮「一起 不只是 1+1」主題光雕。展演以檯燈暖光揭幕，結合多國語言與天燈升空意象，由五大子公司齊獻祝福，致敬台灣韌性並傳遞陪伴力量。民眾拍照參與社群活動還有機會抽好禮，共同穩健迎向 2026。（圖／國泰金提供）

迎接2026年，台北跨年夜將再次閃耀溫暖光芒！國泰金控宣布，繼去年首度贊助台北101跨年倒數光雕獲得熱烈回響後，今年再度點亮台北101。延續「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌主軸，今年國泰金控提出「一起 不只是1+1」的品牌精神，透過現代化的光影技術，在歲末年終之際點亮溫暖祝福，展現只要一起，就能共創更好的台灣。

逆勢穩健前行 凝聚世代共好力量

國泰金控表示，2025年對台灣而言是在變局中逆勢前行的一年。面對全球局勢快速變化與多重挑戰，台灣社會展現高度韌性，讓世界再次看見台灣的實力。國泰金控深信，動盪時代唯有不同世代彼此理解、互補與合作，才能持續創造改變。無論是在金融創新、數位轉型或永續發展等領域，都需要共同投入、相互成就，期待與台灣社會攜手在穩健中累積向前的力量。

檯燈意象揭幕 光影交織溫暖陪伴

2026國泰金控跨年光雕，將於12月31日晚間11時01分起正式登場。此次由大型光影藝術策展人馮建彰與FREES團隊共同打造，特別以溫暖光暈的「檯燈」意象揭開序幕，象徵人與人之間的陪伴與守護。隨後，畫面中的多元粒子匯聚成光球與大樹，並依序呈現「有你一起 多麼幸運」、「是互補 是合作」等感性敘事，最終凝聚成「一起 不只是1+1」的核心訊息，傳遞跨越文化與世代的深層連結。

五大子公司齊聚 線上線下同步送暖

在光雕最後，國泰金控品牌字樣將伴隨天燈冉冉升空，寄託對未來的祝願。旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信，也分別透過光雕畫面傳遞「勇敢前行」、「無限可能」、「感謝彼此守護」等溫暖祝福。此外，國泰金控也同步推出社群活動，邀請民眾於跨年夜拍下光雕畫面並參與活動，即有機會抽中全聯禮券，作伙迎接嶄新的2026年。

