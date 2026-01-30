守護台灣海岸線 吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

創作型才女歌手吳汶芳受邀參與中華電信ESG造林成果驗收，現場展示其利用海洋廢棄物製成的環保飾品，傳遞永續生活理念。（圖/翻攝自影片）

【記者廖妙茜/綜合報導】 為了讓下一代擁有更美好的綠色地球，中華電信與林業及自然保育署攜手推動「8年15萬棵」植樹造林復育計畫，日前，團隊特別重回桃園蘆竹海岸進行成果驗收，現場除了有林業署的專業關主，更邀請到熱愛海洋的創作型才女歌手吳汶芳化身「生態偵探」，帶領大家直擊這道守護台灣海岸線的綠色長城。

回顧兩年前，中華電信永續發展大使戴資穎宣示「拍下勝利，種下樹木」計畫啟動，小戴當時親手種下樹苗，將近3,000棵的海岸防風林就此紮根，如今已成雛形的這道綠色屏障，正默默保護著沿海生態與防止風害。正當主持人小孟和汶芳兩人走入林間，一位神祕人物突然現身！原來是林業及自然保育署新竹分署的吳學平主任，正在進行海岸防風林樹木的監測工作，並化身關主攔路挑戰，要考考大家關於防風林的相關知識，笑說「答對才能離開喔！」

台灣東北季風強大，防風林種植維護不易，初期需要2公尺高防風網幫助幼苗成長。（圖/翻攝自影片）

第一題是為什麼要種植防風林？吳汶芳搶答：「防風林是為了要防寒、防風 」，並補充「應該還要保護農作物，像是蔬菜、水果之類的」；小孟則點出關鍵：「可以維持聚落的穩定 」。第二題是常見的防風林樹種有哪些？小孟迅速觀察四周後回答：「我知道有種叫木麻黃 」、「我剛剛看了一下，好像有看到黃槿 」，汶芳也默契接話：「林投！」吳學平主任對兩人的回答表示肯定，並深入補充第一線防風林需具備「抗風、耐鹽、耐乾旱、深根性」的特性 。

此外，小孟也向主任問出專業提問：「除了北台灣，中華電信在南台灣的嘉義布袋也有種植保安林，樹種有不同嗎？ 」主任詳細解釋，雖然樹種相似，但南部因有「地層下陷」的問題會導致積水，「通常我們會挖土丘來種樹。」看著兩年前種下的樹苗如今迎風挺立，吳汶芳感性地說：「有防風林作為綠色屏障，其實對於周遭的沿海居民居住環境來講是更舒適的。」

中華電信的ESG腳步遍及全台，從桃園復興的竹林、宜蘭太平山、新竹大鹿林道到嘉義布袋，真的是「上山下海、不遺餘力」。小孟最後強調，這項計畫的目標是在8年內種下15萬棵樹 ，「一起為台灣、為地球都盡一份心力！」