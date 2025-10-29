守護台灣一片淨土 10位國土、環保英雄今接受表揚
為推動國土保育與環境永續發展，並有效遏止不法業者對國土環境的破壞，台灣高等檢察署攜手內政部警政署、環境部環境管理署及農業部林業及自然保育署，於今（10/29）日在環境部會議廳舉辦「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」，表揚守護台灣一片淨土的10位英雄。
根據台高檢署統計，自今年9月8日至9月28日間，檢察機關聯合內政部警政署、環境部環境管理署、農業部林業及自然保育署及法務部調查局等單位，共同執行「加強查緝國土保育及環保犯罪」第三次專案行動，共查緝國土案件42件、環保案件138件，查緝到案536人，羈押被告74人，查扣不法所得逾8000萬元，並扣押大型機具107台，展現跨部會合作的強大執法效能。
這次表揚大會共選出10位查緝有功人員，包括台中地檢署檢察官陳祥薇、橋頭地檢署檢察官嚴維德、宜蘭地檢署檢察官林永、台中地檢署檢察事務官王
顗翔、調查局高雄市調查處調查官張桂菁、環境部環境管理署北區環境管理中心技正陳柏志、環境部環境管理署南區環境管理中心技正王雅馨、農業部林業及自然保育署南投分署埔里工作站主任王聰瑞、內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊偵查小隊偵查佐江治承、宜蘭縣政府警察局刑事警察大代理隊長鍾榜元。
行政院長卓榮泰致辭時表示，國土及環保犯罪不僅侵害國土安全，更直接威脅民眾健康與生活品質。此次表揚活動中，特別提及多起獲獎案例，包括違法傾倒廢棄物、濫墾山坡地、化學物質污染河川等對環境造成嚴重危害的行為。他指出，這些行為對台灣的國土保育構成重大挑戰，也正是檢、警、調、環、林等跨部會單位共同努力的原因。
法務部長鄭銘謙指出，面對日益嚴峻的環境污染挑戰，政府將持續以積極偵查作為回應社會期待，並落實「破壞者負責、污染者付費」的原則。他特別感謝每一位受表揚同仁的辛勤付出，讚揚他們是守護環境正義的先鋒與典範。
此次「金環獎」頒獎典禮，不僅彰顯政府對國土及環保犯罪的高度重視，也象徵跨部會合作的強力執行力。未來，台灣高等檢察署將持續深化查緝能量，加強科技執法與不法所得追繳機制，凝聚社會共識，共同守護台灣青山綠水，為子孫後代打造永續家園。
