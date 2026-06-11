守護國境之南田徑囝仔！ 恆春工商張淑惠獲「杏壇芬芳獎」

恆春工商張淑惠教練榮獲「杏壇芬芳獎」。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣最南端的恆春半島，教育資源與家庭功能向來考驗著偏鄉師長。恆春工商學務主任張淑惠長年奉獻偏鄉，把學生當自己孩子疼愛，更是弱勢孩子與田徑隊選手口中的「學校媽媽」。今年她在校長何峻誠力薦下，從全國競爭激烈的技高組中脫穎而出，榮獲115年教育部「杏壇芬芳獎」，成為全台僅19位獲獎的技職高中師長之一。消息傳回地方，校友與鄉親紛紛點讚，直呼是實至名歸的「恆春之光」！

恆春許多孩子面臨家庭失衡或經濟弱勢的困境，張淑惠總是守在恆商學務第一線，敏銳察覺孩子的求救訊號。除了幫忙尋求外部資源、爭取獎助學金，她更經常自掏腰包默默資助孩子的生活與餐費，溫暖的舉動就像是一盞明燈，讓迷航的青春心靈找到避風港。

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校長何峻誠分享，面對訓練艱苦、且多數出身基層的田徑隊選手，張淑惠更是傾注無限心血。她不僅頂著落山風與烈日守在操場旁陪練、操心選手們的營養與體能恢復，在孩子受傷或遭遇挫折時，她更是第一個遞上擁抱與鼓勵的人。這種「如師如母」的深厚情感，不僅凝聚了隊上強大的向心力，也讓這群孩子能毫無後顧之憂地在賽場上奮力奔跑、翻轉人生，張淑惠業務繁重卻數十年如一日保持初衷，無私奉獻的精神正是最佳杏壇典範。

面對全國級榮譽，張淑惠依舊謙遜。她表示，這份獎項屬於全校默默奉獻的團隊，更屬於每一個努力不懈的孩子，未來她會繼續扎根國境之南，用愛與耐心陪伴更多恆商孩子，在人生的賽道上勇敢跑出精彩未來。

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