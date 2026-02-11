守護國家須自助人助 賴清德：盼將國防特別預算列「最最最優先」法案

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德今（11）日上午主持主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，針對外媒關注日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院選舉中大勝，賴清德說，高市早苗之所以贏得日本廣大民眾的支持，是因為她除了強化日本國力、讓日本強大富裕以外，也展現了日本將共同攜手友盟維護區域和平穩定的決心，台灣也應該這樣做。而俗話說「自助人助」，希望年後新的會期開始，朝野不分黨派，都能夠將國防特別預算、中央政府總預算的審議，當作是「最最最優先」法案。

外媒關注，日本首相高市早苗的勝選，表達了日本民眾對於國防的強烈支持，區域跟主要友盟國家也在增加軍費，並多次中國對台灣的軍事威脅表達高度關切。但在台灣，國防特別預算在國會無法達成共識。是否擔心台灣成爲第一島鏈面對威脅擴張的安全破口？這對台灣跟友盟的軍事合作跟信任會有什麼影響？

賴清德回應，為了向國際社會展現台灣守護國家、維護區域和平穩定的決心，政府從前總統蔡英文時代逐年增加國防預算，今年也提出了國防特別預算條例，就是要強化國防力量、防衛韌性，才有辦法保護國家安全、維護民主自由的生活體制，同時進一步地維護區域的和平穩定。

賴清德提到，從美國最近「國家安全戰略報告」可以清楚看出，美國強調「集體防禦、責任分攤」。也就是說，就印太的區域和平穩定而言，除了美國協助以外，印太的國家通通都要分擔責任，日本今年的國防預算高達1.8兆台幣，韓國今年國防預算高達1.4兆台幣，台灣總共才8000多億，國防特別預算1.25兆也分8年編列，攤開來一年才1千5、6百億而已，但這已是展現我方的決心。

賴清德表示，高市早苗之所以贏得日本廣大民眾的支持，也是因為她除了強化日本國力、讓日本強大富裕以外，也展現了日本將共同攜手友盟維護區域和平穩定的決心，「所以台灣也應該要這樣做」。

賴清德說，今天他和副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總展梅家樹以及三軍司令召開記者會，希望國人能夠支持國軍，支持國防預算，也希望朝野能夠在下一個會期盡速審議通過，讓國際社會能夠持續關注台海的和平穩定。

賴清德表示，俗話說「自助人助」，對於台灣的國家安全，如果台灣不盡心盡力的話，怎麼能希望國際社會對台灣、對台海和平穩定的支持？這個道理淺顯易懂，「所以，我希望要過年了，新的會期即將開始，朝野不分黨派都能夠將國防特別預算、中央政府總預算的審議，當作是『最最最優先』的法案。」

