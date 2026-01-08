守護國家 不容許中共跨境施壓

記者葉軒瑜／新北報導

總統賴清德昨日表示，中共對臺灣跨境施壓，除證明其公權力不及臺灣，也進一步證實臺灣不屬中共一部分。此外，日本參議員石平遭中共制裁不能入境，日前則訪問臺灣，也再次證明我國和中國大陸互不隸屬。

賴總統昨日出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」，會前接受媒體聯訪時指出，無論內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，或臺灣高等檢察署陳姓檢察官等其他官員或民意代表，皆毫不畏懼中共威脅，站在自己崗位上為國家奮鬥，他對任何被中共跨境鎮壓的國人感到驕傲。

賴總統進一步指出，中共針對臺灣軍演絕非和平行動，對臺灣統戰滲透、跨境鎮壓，更不可能達到統一臺灣目標。身為三軍統帥，他承諾會守護國家，維護全體國民生命財產安全，絕不容許中共壓力及手伸進臺灣這塊土地。

面對中共威脅，賴總統承諾會守護國家，維護全體國民生命財產安全。（記者葉軒瑜攝）