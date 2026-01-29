守護國門最前線 高雄關全力打擊走私

高雄關今(廿九)日說明，一一四年度該關合計緝獲毒品四十六案，總毛重達二千六百八十五公斤，其中包含第一級毒品海洛因二百四十六公斤、第二級毒品大麻一千一百三十五公斤及第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」五百五十七公斤；查扣私菸（捲菸）二百二十九萬七千八百包、加熱式菸草八千六百二十條及私酒三萬八千七百七十三公升；另外查獲電子煙一百支、煙油與煙彈一百八十四瓶（個）及相關器具十萬餘件；而在防堵非洲豬瘟方面，則查獲未經檢疫之豬肉及其製品達二百零三件，計一百六十公斤，整體查緝成果斐然。(見圖)

高雄關進一步說明，海關對於邊境查緝向來秉持滴水不漏之嚴謹態度，近年來持續透過大數據風險分析，輔以各式高科技檢查設備，強化對高風險貨物之篩檢，成果豐碩，未來將持續優化查緝作為，有效、精準打擊不法走私，為國人守護國門安全。

高雄關表示，農曆春節將屆，海關將持續加強各項查緝作為，積極與司法警察機關合作，共同阻絕走私於邊境；該關特別呼籲民眾若發現不法走私，請撥打二十四小時免費專線○八○○七一一一一七檢舉，凡經檢舉緝獲走私者，將依規定發給最高新臺幣四百八十萬元之獎金，且對檢舉人之身分將嚴格保密。期盼全民與海關共同攜手守護邊境安全，平安過好年。