守護在地健康 臺中榮總歲末送暖至苗栗西湖義診 落實醫療服務

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】歲末送暖，臺中榮總以最溫暖的義診行動迎向年終時節！臺中榮總於今（29）日攜手苗栗縣衛生局於西湖鄉立體育館辦理「愛在客庄」義診，由傅雲慶院長領軍醫護藥及遠距醫療團隊，動員約80人在異地迅速從零開始完成臨時醫療站的建置，提供8專科、4檢查的專業醫療服務，同時維護病人隱私、提供友善看診空間，以及診間開藥、藥局領藥的完整數位連線，確保用藥安全，就醫流程如同到醫院一樣，提供西湖鄉及周邊鄉鎮居民看診。顯現臺中榮總在面對任何狀況下，可應變不同地域搭建醫療院所，維持運作、即時反應且持續提供醫療服務之能力。

廣告 廣告

邱女士(中)因雙手皮膚乾癢龜裂就診，透過遠端醫療連線臺中榮總皮膚科醫師邱乾善看診。（圖/記者廖妙茜翻攝）

西湖鄉人口近三成為高齡住民，居民多務農維生，長期勞動造成骨骼、皮膚與眼科疾病，加上三高與甲狀腺等慢性病普遍，鄉內僅1家家醫科診所及2家牙科診所，面對專科治療需轉往隔壁苗栗市或通霄鎮、苑裡鎮的綜合醫院。臺中榮總多次與苗栗縣衛生局研商後，決定將醫學中心級專業服務「搬進社區」，將安心與關懷帶到社區第一線，為當地居民的健康嚴格把關。

臺中榮總29日至苗栗義診，眼科部主任張嘉仁為民眾看診。（圖/記者廖妙茜翻攝）

義診自上午8時30分至下午2時30分，共362人次看診，醫療服務包括心臟內科、新陳代謝科、骨科、耳鼻喉科、眼科、家醫科、胃腸肝膽科及皮膚科，並提供心電圖、甲狀腺、腹部及心臟超音波檢查。更配備中華電信行動基地台啟動5G遠距醫療會診，將現場影像即時傳回臺中榮總遠距醫療中心，由專科醫師跨區會診，提供全方位的診療服務，讓居民在社區中即享有醫學中心的就醫品質。

臺中榮總今29日至苗栗縣西湖鄉辦理義診服務。（圖/記者廖妙茜翻攝）

臺中榮總傅雲慶院長一早處理院務結束後也立即至義診現場，並親自為居民看診。他指出，臺中榮總將最優質、最先進的醫療服務帶入社區，是院方應盡的社會責任，也感謝苗栗縣政府的全力支持。中榮辦理義診服務多年，下鄉提供的診療、檢查、藥品和數位技術、設備配置都是醫學中心等級，彰顯中榮即使在院外、異地也能提供民眾高品質醫療服務。同時義診亦兼具醫學教育使命，由4位資深主任級醫師帶領中興大學學士後醫學系10位學生隨隊前往觀摩；同時在西湖鄉衛生所協助下，走訪行動不便及高齡者家中進行居家訪視，實地了解在地健康需求與就醫不便之處，讓未來醫者在第一線體會醫療使命與人文關懷的核心精神。

邱女士(左)一早帶著母親到西湖鄉立體育館掛號看診，臺中榮總骨科醫師許承恩為邱母檢查。（圖/記者廖妙茜翻攝）

周元華副院長說明，義診除了為偏鄉帶來醫療服務，此次義診更是野戰醫院的規模等級，響應政府對社會、醫療韌性的期待，中榮在很短時間在西湖建立醫療站，強化醫院的動員，也彰顯臺中榮總建立野戰醫院的動員能力。

國立中興大學醫學院副院長及臺中榮總教學部主任黃金隆(舉手者)帶領學生至居民住家訪視。（圖/記者廖妙茜翻攝）

國立中興大學醫學院副院長及臺中榮總教學部主任黃金隆指出，興大醫學院的設立即是為了提供偏鄉、離島醫療更完整的人力和資源，透過義診可以讓學生先了解未來服務之醫療場域樣態，也熟悉醫療設備操作和民眾溝通，未來成為醫師進入偏鄉無縫接軌。

臺中榮總今29日至苗栗縣西湖鄉辦理義診服務。（圖/記者廖妙茜翻攝）

家住西湖的邱女士一早和妹妹帶著母親一同來看診，她說自己雙手皮膚一到冬天就奇癢難受，忍不住一直抓到破皮見血還止不住癢，以往到綜合醫院看專科需花費半天時間，今天走路就到，實在很方便，而且皮膚科醫師透過遠端連線囑咐她諸多生活注意事項，感受到醫師滿滿的貼心叮嚀。她的妹妹則有腸胃困擾，也透過遠端醫療看診，媽媽則有心臟不適、膝蓋及肩膀痛問題，看診檢查後都更安心。