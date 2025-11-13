守護在地健康 部桃新屋分院社區義診關懷民眾腎臟健康





為提升社區民眾健康意識，衛生福利部桃園醫院新屋分院近日於下埔里活動中心舉辦「社區義診活動」，並與下埔里辦公處及下埔里社區發展協會攜手合作。活動以「關懷腎臟健康、預防代謝症候群及肌少症」為主題，提供多項免費健康檢測服務，吸引眾多居民熱情參與，現場氣氛熱絡。

本次義診由腎臟內科醫師簡維良率領團隊進行服務，內容包括腎臟超音波檢查、血糖、血壓、身體質量指數及肌少症測量等項目。現場由專業醫療人員親自操作並即時說明檢測結果，協助民眾了解自身健康狀況。當日共發現3位民眾檢查結果異常，醫師隨即提供健康建議並協助轉介就醫，讓社區民眾能及早發現問題、及時治療。團隊亦針對飲食及生活習慣進行衛教指導，提醒民眾多攝取天然食物、減少加工與高鹽飲食，並養成規律運動的好習慣，以預防代謝症候群與肌少症的發生。

桃園醫院新屋分院護理師劉倩如表示，腎臟病與代謝症候群為國人常見的慢性疾病，若能透過社區義診加強健康篩檢與衛教宣導，不僅可提升民眾健康識能，也能有效降低慢性病的發生風險。她強調，「早期發現、早期治療」是維持健康的重要關鍵。

院方指出，未來新屋分院將持續結合地方政府與社區資源，辦理更多健康促進活動，深化基層醫療服務，落實「健康守護在地化、醫療關懷零距離」的理念，讓民眾在熟悉的社區中就能獲得專業與溫暖的健康照護。



