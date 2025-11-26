守護在地牡蠣產業！臺南市強化養殖監測，永續管理與技術升級雙軌並行，提升「臺南蚵」品牌價值

臺南市沿海地區牡蠣養殖歷史悠久，從曾文溪南側至二仁溪北側的廣大海域，是臺南主要的牡蠣養殖產區，憑藉得天獨厚的海域環境與完善的水質監測機制，孕育出肉質飽滿、鮮甜無腥味的「臺南蚵」。近年受氣候變遷與國際市場低價競爭影響，造成蚵棚毀損及產量下降，影響蚵農生計。

逐步調整養殖規模 牡蠣品質更穩定

臺南市長黃偉哲表示，臺南牡蠣養殖棚數最高曾達9,000多棚，近年因應環境承載力與永續策略，逐步調整養殖規模，現申報數為7,505棚。牡蠣減量養殖後，病蟲害顯著減少，品質更趨穩定，肉質鮮甜、口感厚實，深受市場青睞。

臺南牡蠣減量養殖後，品質更趨穩定

水質監測數據良好 專家強調持續監控與技術提升

臺南市政府農業局局長李芳林指出，農業部水產試驗所10月委託國立嘉義大學水生系副教授陳淑美辦理「114年度牡蠣養殖水域生物與環境監測暨養殖技術精進座談會」，向蚵農說明臺灣西部沿岸牡蠣養殖區域的生物與環境監測結果。

會中提到，臺南市安平、南區及安南區等沿海養殖區水質數據皆在正常範圍內，溶氧量、鹽度及pH值穩定，加上地處北回歸線以南且養殖區域靠外海、養殖期1到5月水溫在20.1至30.6度之間相對穩定等條件，有利於牡蠣健康成長。

李芳林補充，未來應持續加強海域巡查與水質採樣頻率，並與研究單位合作，建立更完善的養殖水域監測，以維護海洋生態平衡並促進牡蠣產業永續利用。

臺南將建立更完善的養殖水域監測，以維護海洋生態平衡並促進牡蠣產業永續利用

打造「臺南蚵」品牌口碑 守護在地牡蠣產業

李芳林表示，臺南蚵品質良好，從養殖、採收、加工到上市皆有完善溯源制度，更藉由推動各項品質提升政策，建立消費者信任。不管是提高進口牡蠣的檢驗標準，還是提升蚵農的放養技術與銷售管道，都是希望建立臺南蚵的品牌口碑，讓消費者能吃到最鮮甜的滋味，並守護在地牡蠣產業及海洋風味。

（圖片來源：臺南市政府漁港及近海管理所）

